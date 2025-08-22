Polenta concia batte tutti: la Valle d’Aosta regina delle ricerche online

Roma, 22 agosto – Altro che influencer: in rete, a fare tendenza, sono le vecchie e care ricette valdostane. Lo dice l’Osservatorio Telepass, che ha messo il naso tra le abitudini digitali degli italiani e ha scoperto che la Valle d’Aosta è tra le regioni più cercate online per la sua cucina. Parliamo di oltre 40mila ricerche mensili: una montagna di clic, tutti diretti verso piatti che più tradizionali non si può.

“Il turismo gastronomico è ormai una motivazione di viaggio a pieno titolo – spiega Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass –. Si parte per provare un piatto, e al rientro si cerca online la ricetta per rivivere l’esperienza.” Insomma, prima la polenta concia in baita, poi la ricerca su Google: come dire, dallo chalet allo smartphone è un attimo.

La top delle ricerche è chiara: la polenta concia, con i suoi 16mila click annui, resta imbattibile. Sul podio anche la costoletta alla valdostana e i gnocchi alla bava, piatto che mette d’accordo generazioni intere. Ma la sorpresa arriva dal dolce: le tegole valdostane, biscotti sottili e croccanti, hanno registrato un balzo del +207% rispetto all’anno precedente. Roba da chiedersi se tra poco diventeranno virali su TikTok.

Secondo Telepass, questo interesse online non è solo gola, ma mobilità pura. “Il nostro impegno – sottolinea Agostinelli – è rendere la mobilità semplice e fluida, così che una ricetta scoperta online possa diventare la meta del prossimo weekend.” Tradotto: ti viene voglia di una costoletta valdostana, prendi l’auto, paghi il pedaggio con Telepass e in due ore sei al ristorante. E magari parcheggi pure senza stress.

I numeri confermano la tendenza: nel 2024 le ricerche legate alla cucina regionale hanno superato i 6,5 milioni. Nei primi mesi del 2025, +27% di click sulle sagre e +8% sui food tour. La cucina, insomma, non è più solo ricetta da replicare, ma leva di viaggio. Non un “di più”, ma un vero motore di movimento: ci si sposta per assaggiare, si torna a casa per replicare, si riparte per scoprire altro.

La Valle d’Aosta, con i suoi piatti robusti e autentici, non poteva che diventare protagonista di questa nuova geografia del gusto. Una regione che non fa solo gola: crea percorsi, sposta persone, orienta weekend. E se la prossima vacanza parte da una ricerca su “gnocchi alla bava”, beh, forse c’è da brindare con un bicchiere di Petite Arvine.