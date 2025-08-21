Il dottor Lucio Buffoni è il nuovo primario di oncologia dell’ospedale Parini di Aosta

L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha annunciato la nomina, a seguito di concorso pubblico, del dottor Lucio Buffoni come Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’ospedale “Umberto Parini” di Aosta.

Eporediese, oncologo di comprovata esperienza, Buffoni vanta un curriculum di prestigio in centri di riferimento nazionali. Dal 2008 al 2015 è stato Responsabile del Gruppo Interdisciplinare delle Neoplasie toraco-polmonari all’Ospedale Molinette di Torino, per poi assumere incarichi di alta specialità all’AOU San Luigi di Orbassano fino al 2019. A soli 44 anni è diventato Direttore della SC Oncologia dell’Humanitas Gradenigo di Torino, e dal 2021 è Coordinatore Regionale AIOM per Piemonte e Valle d’Aosta.

La sua formazione è arricchita da un Master in Oncologia Molecolare presso l’IRCCS di Candiolo e da un Master in Nutrizione Clinica conseguito a Roma. È inoltre referente per le patologie toraco-polmonari della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

“Ho scelto l’ospedale Parini perché credo abbia tutte le possibilità per garantire al paziente oncologico un percorso di diagnosi e cura completo e di altissima qualità – spiega Buffoni –. Al Parini oggi possiamo infatti profilare il tumore come nei migliori centri europei e offrire le expertise e le tecnologie più avanzate a disposizione per la sua cura. Tutto questo senza tralasciare gli aspetti umani dell’assistenza, grazie ai servizi di supporto per il paziente e la sua famiglia ormai consolidati”.

Il Direttore Generale dell’Azienda USL Valle d’Aosta, Massimo Uberti, sottolinea: “Diamo il benvenuto al dottor Buffoni alla guida della Struttura Complessa di Oncologia. La sua esperienza, unita a una visione moderna e innovativa della presa in carico del paziente, rappresenta un valore aggiunto per la nostra Azienda e per tutta la comunità valdostana”.

Con questa nomina, l’USL valdostana rafforza la propria capacità di garantire cure oncologiche all’avanguardia, puntando su un modello che unisce innovazione tecnologica e attenzione alla qualità della vita del paziente.