Elezioni regionali e comunali 2025 in Valle d’Aosta

In vista delle elezioni del prossimo 28 settembre 2025 (#electionday), nelle quali i cittadini della Valle d’Aosta saranno chiamati ad eleggere sia il Consiglio regionale sia il Sindaco, il Vicesindaco e i Consigli comunali di 65 Comuni, si ritiene utile ricordare le principali scadenze relative agli adempimenti preparatori e alcune informazioni essenziali sullo svolgimento delle operazioni elettorali.

Le candidature per entrambe le consultazioni dovranno essere presentate nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 agosto 2025 (orario: dalle 8 alle 20). Si tratta di un termine unico per la presentazione delle liste sia per le elezioni regionali che per quelle comunali.

Successivamente alla verifica delle liste da parte degli organi competenti (Ufficio elettorale regionale per le elezioni regionali, Commissione elettorale circondariale per le elezioni comunali), le candidature ufficiali verranno rese note attraverso la pubblicazione del relativo manifesto elettorale, che dovrà avvenire entro sabato 13 settembre 2025.

Le operazioni di voto si svolgeranno nell’intera giornata di domenica 28 settembre 2025, dalle ore 7 alle ore 23. Per entrambe le consultazioni (regionali e comunali), gli elettori potranno esprimere fino a tre preferenze. Se le preferenze espresse sono tre, almeno una deve essere per un candidato di genere diverso dagli altri due, pena l’annullamento dell’ultima preferenza. Al termine della votazione, le operazioni di scrutinio seguiranno un ordine prestabilito: inizialmente, lunedì 29 settembre, verranno scrutinati i voti relativi alle elezioni regionali, mentre lo scrutinio delle elezioni comunali avverrà il giorno successivo, martedì 30 settembre.

Sebbene le due consultazioni si tengano nella stessa giornata, le procedure, le modalità di voto e i rispettivi risultati restano autonomi e distinti, in conformità alle normative che disciplinano le elezioni regionali e comunali nella Regione autonoma Valle d’Aosta.

Si ricorda, in particolare, che per quanto riguarda le elezioni comunali e limitatamente all’anno 2025, per le elezioni del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale dei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco nonché di Consigliere comunale, secondo l’ordine delle rispettive preferenze individuali ottenute, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

I Comuni chiamati al voto sono:

Allein, Arvier, Avise, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Doues, Émarèse, Étroubles, Fontainemore, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline per l’elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e di 9 consiglieri comunali;

Aymavilles, Charvensod, Cogne, Courmayeur, Donnas, Fénis, Gignod, Hône, Issogne, La Salle, Montjovet, Morgex, Nus, Pollein, Roisan, Saint-Marcel, Verrayes, Verrès, Villeneuve per l’elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e di 13 Consiglieri comunali ;

; Châtillon, Gressan, Pont-Saint-Martin, Quart, Saint-Christophe, Saint-Vincent, Sarre per l’elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e di 15 Consiglieri comunali;

Aosta/Aoste per l’elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e di 27 Consiglieri comunali.

Qualora nel primo turno di votazione, fissato per domenica 28 settembre 2025, si verifichi il caso previsto dagli articoli 53, comma 4, e 56, comma 1, della l.r. 4/1995, il turno di ballottaggio, per il rinnovo dei Consigli comunali interessati, si svolgerà nella giornata di domenica 12 ottobre 2025.

Per quanto attiene alle elezioni regionali, sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione che hanno compiuto o compiono il 18° anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (14 agosto 2025), nel territorio della Regione da almeno un anno ininterrottamente.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio elettorale regionale o agli Uffici elettorali comunali.