Giovani in città, aperto il bando regionale per nuove idee

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Struttura politiche educative, ha indetto l’Avviso pubblico “1-2025: Giovani in città” per favorire progetti a carattere locale e/o regionale, capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili, istituito con la legge regionale 15 aprile 2013, n. 12.

Le iniziative previste nei progetti, a pena di esclusione e ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l.r. 12/2013, devono avere come destinatari diretti giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni compiuti entro la scadenza del presente Avviso, residenti o domiciliati nel territorio regionale; le stesse dovranno svolgersi tra il 10 novembre 2025 e il 31 maggio 2026, salvo eventuale proroga di un mese.

Sono ammissibili solo i progetti che propongono iniziative realizzate interamente nella città di Aosta, con particolare attenzione all’area della Cittadella dei giovani e alle aree urbane considerate più fragili.

Le risorse finanziarie disponibili, biennio 2025/2026, per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a 50 mila euro.

Il finanziamento regionale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, pena l’esclusione, non potrà essere inferiore a 5 mila euro (cinquemila/00), né superare l’importo di 10 mila euro (diecimila/00).

Possono essere Soggetti proponenti del progetto i Soggetti di diritto privato, senza fini di lucro e con sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta, che rientrano nelle tipologie di cui all’art. 6 del presente Avviso pubblico.

La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Struttura politiche educative – Ufficio politiche giovanili, sita in via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 11100 AOSTA, entro e non oltre le ore 23.59 di lunedì 13 ottobre 2025 a pena di inammissibilità, e nelle modalità seguenti:

consegna a mano esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, su appuntamento , contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855;

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, , contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855; invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it .

L’Avviso pubblico, la documentazione e la modulistica sono scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA”, curato dall’Ufficio politiche giovanili al link https://giovani.regione.vda.it/home .