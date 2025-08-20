electionday: la Valle d’Aosta rinnova Consiglio regionale e 65 Comuni

Le elezioni del 28 settembre 2025 non saranno una consultazione qualunque. Per i valdostani si tratta di un doppio appuntamento con le urne che porterà a scegliere contemporaneamente i rappresentanti del Consiglio regionale e i sindaci, i vicesindaci e i consiglieri di ben 65 Comuni della Valle. Una coincidenza che rende l’appuntamento elettorale ancora più complesso e strategico, perché i destini amministrativi locali si intrecceranno inevitabilmente con gli equilibri della futura Assemblea regionale.

Il primo passaggio cruciale è quello delle candidature, che dovranno essere depositate il 24 e 25 agosto (domenica e lunedì, dalle 8 alle 20). Un termine unico per entrambi i livelli: le liste saranno poi verificate rispettivamente dall’Ufficio elettorale regionale (per le regionali) e dalla Commissione elettorale circondariale (per le comunali).

Entro il 13 settembre sarà pubblicato il manifesto elettorale ufficiale, che certificherà i nomi di chi correrà realmente per una poltrona. Un mese scarso, quindi, di campagna elettorale piena, che promette di essere intensa e, probabilmente, polemica.

I seggi apriranno il 28 settembre dalle 7 alle 23. Sia per le regionali che per le comunali, gli elettori avranno a disposizione fino a tre preferenze; nel caso in cui le preferenze siano tre, almeno una dovrà riguardare un candidato di genere diverso, altrimenti la terza sarà annullata.

Lo scrutinio avrà un ordine preciso: lunedì 29 settembre si conteranno le schede delle regionali, mentre il giorno successivo, martedì 30, sarà il turno delle comunali. Un aspetto da non sottovalutare: la tensione politica vivrà due giorni distinti e consecutivi, con la possibilità che i risultati regionali condizionino, psicologicamente e politicamente, la lettura dei risultati comunali.

I Comuni interessati sono tanti e di diversa importanza, dalle piccole realtà montane fino ad Aosta, cuore politico e simbolico della Regione.

Nei più piccoli centri come Allein, Arvier, Avise, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Doues, Émarèse, Étroubles, Fontainemore, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, si voterà per sindaco, vicesindaco e 9 consiglieri.

Nei centri di dimensioni medie come Aymavilles, Charvensod, Cogne, Courmayeur, Donnas, Fénis, Gignod, Hône, Issogne, La Salle, Montjovet, Morgex, Nus, Pollein, Roisan, Saint-Marcel, Verrayes, Verrès, Villeneuve, saranno in palio 13 seggi consiliari, oltre al sindaco e al vicesindaco.

Nei Comuni più popolosi come Châtillon, Gressan, Pont-Saint-Martin, Quart, Saint-Christophe, Saint-Vincent, Sarre, i cittadini sceglieranno sindaco, vicesindaco e 15 consiglieri.

Infine, ad Aosta, la sfida sarà più grande: il nuovo sindaco e il vicesindaco guideranno un consiglio di 27 membri, in una campagna che, già da ora, si annuncia rovente.

In caso di ballottaggio, questo si terrà domenica 12 ottobre 2025, in base alla legge regionale.

Un elemento tecnico ma non trascurabile: nei Comuni fino a 15.000 abitanti, se ci sarà una sola lista, gli eletti saranno proclamati solo se quella lista otterrà almeno il 50% dei voti validi e se i votanti saranno almeno il 40% degli iscritti. Una garanzia contro il rischio di elezioni “formali” con una partecipazione troppo bassa, ma anche un possibile campanello d’allarme sull’apatia politica.

Questa tornata elettorale ha un valore che va oltre la semplice scadenza istituzionale. Dopo una legislatura regionale turbolenta, terminata senza una maggioranza solida e con un panorama politico in continua frammentazione, il voto del 28 settembre rappresenta una prova di maturità per il sistema valdostano.

Le regionali stabiliranno il quadro politico complessivo, ma le comunali – soprattutto quelle di Aosta, Saint-Vincent, Pont-Saint-Martin e Châtillon – fungeranno da termometro del consenso reale, indicando quali partiti e movimenti abbiano davvero radicamento sul territorio.

La campagna elettorale si preannuncia breve ma combattuta: il mese scarso che separa la presentazione delle liste dal voto costringerà candidati e partiti a scelte nette, con meno tempo per accordi sottobanco e più pressione sulla capacità di comunicare con i cittadini.

In un momento in cui l’astensionismo cresce e la fiducia nelle istituzioni è fragile, queste elezioni potranno diventare l’occasione per rilanciare l’autonomia valdostana con una nuova legittimazione popolare. Oppure, al contrario, rischiano di confermare una politica autoreferenziale, chiusa nei giochi di palazzo.

Il 28 settembre non sarà soltanto un voto: sarà un banco di prova per capire se la Valle d’Aosta ha ancora voglia di partecipazione e di futuro condiviso.