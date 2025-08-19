Trois-Villes 24 août

Il 24 agosto 1944 Trois-Villes, frazione di Quart, venne rasa al suolo dai nazifascisti in rappresaglia contro la Resistenza. Case incendiate, famiglie spezzate, la violenza cieca del rastrellamento lasciò dietro di sé macerie e dolore. Quel giorno è rimasto inciso nella memoria collettiva della Valle d’Aosta come simbolo del prezzo pagato per la libertà e per la democrazia.

Oggi, a distanza di oltre ottant’anni, Trois-Villes continua a parlarci. Non solo attraverso la commemorazione ufficiale, la corona deposta e i discorsi di circostanza, ma come monito vivo: la democrazia non è un dono acquisito una volta per tutte, bensì un esercizio quotidiano che si rinnova attraverso la partecipazione e la responsabilità civica.

Fra poco più di un mese, il 28 settembre 2025, i valdostani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio Valle, i Consigli comunali e, per la prima volta, direttamente il sindaco e il vicesindaco. È un passaggio storico: la scelta non riguarderà soltanto gli equilibri di potere, ma il modo stesso in cui intendiamo vivere l’autonomia speciale conquistata anche a prezzo di sangue.

Ed è qui che la memoria diventa scomoda. Guardando alla politica valdostana di oggi, è difficile non notare la distanza tra l’eroismo di allora e la mediocrità che spesso affiora nelle aule e nei corridoi istituzionali. Risse verbali, cambi di casacca, giochi di palazzo: la scena pubblica appare più simile a una rappresentazione teatrale stanca che a un laboratorio di idee. La fiducia dei cittadini è scesa ai minimi termini, e non per caso: troppe volte la politica si è nutrita di calcoli personali invece di coraggio, di convenienze di breve periodo invece di visioni per il futuro.

Trois-Villes ci ricorda che la democrazia si paga cara, che non può essere svilita a terreno di scambio né ridotta a spartizione di incarichi. La commemorazione del 24 agosto non è soltanto memoria: è un appello a ritrovare serietà, onestà e responsabilità.

Il 28 settembre i valdostani avranno l’occasione di voltare pagina. Non si tratta di coltivare illusioni, ma di pretendere che la politica torni a essere degna della sua funzione, che le parole “bene comune” non restino vuote. Forse non sarà facile, forse le abitudini consolidate sono dure a morire. Ma Trois-Villes ci consegna un dovere: non arrenderci al peggio.

Il sacrificio di chi ha visto bruciare le proprie case nel 1944 ci invita a sperare che, stavolta, dalle urne non escano soltanto nuovi nomi, ma anche un nuovo modo di intendere la politica. Perché se davvero la Valle d’Aosta vuole onorare la sua storia, non può continuare a tradirla con la piccola miseria di certi teatrini di oggi.

Trois-Villes 24 agosto

Le 24 août 1992, la Vallée d’Aoste s’est réveillée bouleversée par une tragédie : l’accident de car de Trois-Villes qui coûta la vie à plusieurs jeunes Valdôtains. Un souvenir douloureux qui reste inscrit dans la mémoire collective, rappelant à chacun la fragilité de l’existence et l’importance de la solidarité d’une communauté.

Aujourd’hui, plus de trente ans après, cette mémoire résonne encore avec force. Mais elle ne peut pas être seulement une évocation du passé : elle doit aussi devenir une interrogation sur notre présent. À la veille des élections régionales et communales du 28 septembre, alors que les citoyens se préparent à choisir leurs représentants et, pour la première fois, à élire directement leur maire et leur adjoint, l’exemple de courage et d’unité qui suivit ce drame devrait servir de boussole.

Car, disons-le clairement, la politique valdôtaine d’aujourd’hui peine à se montrer à la hauteur de ces valeurs. Trop souvent divisée en querelles stériles, minée par des intérêts personnels ou de courant, incapable de porter un véritable projet collectif, elle semble parfois avoir perdu le sens de la responsabilité et du service.

C’est pourquoi ce 24 août ne doit pas seulement être un jour de commémoration, mais aussi un rappel sévère : nous méritons des élus meilleurs, capables de placer l’intérêt général au-dessus des calculs électoraux. Espérons que, dans les urnes de septembre, les citoyens sauront choisir avec lucidité et courage, pour offrir à notre Vallée d’Aoste une politique plus digne, plus honnête et plus tournée vers l’avenir.

La mémoire des disparus de Trois-Villes nous oblige : souvenons-nous d’eux en votant avec dignité, pour que la politique redevienne un service et non un calcul.