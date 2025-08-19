 / Il bene comune

Il bene comune | 19 agosto 2025, 12:00

Fidas VdA cerca attori e comparse per raccontare la vita che si dona

Un cortometraggio ad Aosta per raccontare il dono di sangue e plasma: la FIDAS cerca attori e comparse, non servono requisiti speciali, solo entusiasmo e voglia di partecipare a una storia che salva vite

Rosario Mele, presidente Fidas VdA

Il sangue non si compra, non si fabbrica, non si trova sugli scaffali di un supermercato. Si dona, e in quel gesto semplice c’è tutta la differenza tra la vita e l’assenza di speranza. È con questo spirito che i Donatori di sangue e plasma della FIDAS Valle d’Aosta stanno preparando un cortometraggio che verrà girato ad Aosta, un progetto speciale che vuole trasformare la solidarietà in immagini e la generosità in racconto condiviso.

La notizia è di quelle che fanno sorridere il cuore: non serve essere donatori per partecipare. Chiunque può candidarsi come attore o comparsa, e contribuire con entusiasmo e disponibilità a dare volto e voce a una storia che parla di vita, dono e comunità. È bello pensare che in un tempo in cui la parola “volontariato” sembra sbiadire, esista ancora chi la rilancia con creatività, chiedendo non denaro ma presenza, tempo e passione.

Un cortometraggio non è soltanto una produzione artistica: è una piccola comunità che nasce sul set, è un gioco serio che diventa memoria collettiva. E qui non si cercano professionisti ma persone: uomini, donne, giovani, meno giovani, tutti accomunati dal desiderio di esserci. Perché il dono, prima ancora che un gesto sanitario, è un modo di stare insieme.

Chi volesse partecipare può scrivere a info@fidasvda.it o telefonare al 348 8418095. L’invito è aperto a tutti, senza distinzione, perché la solidarietà non fa casting. E allora sì, vien da dirlo: unisciti a noi e diventa protagonista di una storia che vale più di mille copioni, perché racconta la vita, quella vera.

pi.mi.

