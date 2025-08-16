Pontboset, più fondi per la sicurezza: la Regione investe contro i rischi idrogeologici

Pontboset non è solo un piccolo comune incastonato nella bassa valle di Champorcher: è anche uno di quei luoghi dove la montagna mostra la sua bellezza ma anche la sua fragilità. Le rocce che sovrastano il paese e le borgate vicine da anni destano preoccupazioni, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici che rendono i rischi idrogeologici più frequenti e più intensi.

Per questo la Regione autonoma Valle d’Aosta ha deciso di potenziare il progetto di messa in sicurezza già avviato nel 2023. Il piano, inizialmente finanziato con 3,5 milioni di euro attraverso il Programma FESR 2021-2027, ha ottenuto un incremento di un milione di euro nel giugno 2025, portando il totale a 4,5 milioni. Un investimento importante per un comune di appena un centinaio di abitanti, che però vive quotidianamente con il pensiero delle frane.

“È un segnale concreto – sottolinea il sindaco – che dimostra come anche i territori più piccoli non vengano dimenticati. La sicurezza dei residenti e di chi sceglie Pontboset per viverci o per visitarlo deve essere garantita. Questo finanziamento ci permetterà di estendere gli interventi anche alle strade di collegamento, fondamentali per le nostre borgate”.

Gli interventi previsti comprendono opere di consolidamento e protezione contro le frane, ma anche misure più innovative: rinforzi strutturali sugli edifici già esistenti e un approccio “integrato” che mira a ridurre la vulnerabilità del territorio senza snaturarlo. “Non possiamo pretendere di eliminare del tutto il rischio – spiega un tecnico della Regione – ma possiamo abbassarlo a livelli accettabili, e soprattutto rendere più resiliente la comunità”.

Il Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, che vale complessivamente 92,4 milioni di euro, ha tra le sue priorità proprio l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi naturali. In questo senso, Pontboset diventa un laboratorio di prevenzione alpina, un esempio di come investimenti europei, statali e regionali possano tradursi in opere concrete.

La sfida ora sarà coniugare sicurezza e sviluppo, permettendo al comune di guardare al futuro senza paura, ma con la consapevolezza che vivere in montagna richiede più attenzione, più cura e più investimenti.

La sécurité du territoire n’est pas un luxe, c’est une condition de vie. (Fonte La Valle d'Aosta in Europa)