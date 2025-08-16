ÉVANGILE DE DIMANCHE: Le feu de l’amour et la vérité comme épée à deux tranchants

Seigneur Jésus, tu nous mets en crise. Tu nous déstabilises dans nos fausses tranquillités. Comme tes disciples, nous venons te demander de nous expliquer le sens du feu que tu veux qu'il soit allumé. Nous ne comprenons pas ton langage énigmatique, antithétique et mystérieux. Quel est le sens du baptême que tu dois recevoir? Celui de Jean Baptiste est-il incomplet?

Ta mission sur terre est de rassembler le peuple de Dieu dispersé. Pourquoi alors la division que tu veux apporter? Seul Dieu parle de Dieu et nous sommes à ton écoute oh Verbe éternel du Père. Les yeux fixés sur toi, nous sommes capables de traverser cette mer agitée de la vie, en vivant comme Ébed-Mélek la vérité vécue dans la charité et dans la liberté. Seul l'amour est digne de foi, selon Hans Urs Von Balthasar. Illumine-nous pour comprendre ta parole afin de la mettre en pratique.

1. La compassion de Ébed-Mélek

La mission prophétique est exigeante au point d'exposer le serviteur de la parole de Dieu au martyr. La raison de la persécution du juste est que la vérité qu'il proclame irrite ceux qui ont érigé l'iniquité en une règle de vie.

Dans la première lecture, le prophète Jérémie est accusé de démoraliser les combattants du roi. En effet, la mission prophétique agace ceux qui vivent dans la fausseté, car le prophète se tient devant le peuple pour annoncer et dénoncer, renonçant à sa vie jusqu'à mourir pour la vérité de Dieu qui pénètre jusqu'à la moelle des os.

C'est la raison pour laquelle le prophète Jérémie est jeté dans une citerne sans eau. Cette condamnation annonce déjà celle de Jésus. Le Fils de Dieu sera accusé faussement d’empêcher le peuple de payer l'impôt à César (Lc 23,3-5) et de semer le trouble dans la population. Comme le dit la lettre aux Hébreux : « Jésus a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité », sans céder au découragement.

Jérémie se trouve dans ce que Karl Jaspers appelle « la situation-limite », où la mort est partout présente. Mais les voies de Dieu sont infinies, car notre Dieu riche en miséricorde est « l’impossible possibilité », selon l'expression chère à Jean-Luc Marion.

Dieu suscite un homme, un militaire étranger qui ne connaît même pas ce prophète malheureux. Cet homme vaillant est Ébed-Mélek, l’éthiopien. Saisi de compassion, il intercède auprès du roi pour la libération de Jérémie. Étonnamment, le roi Sédécias, qui avait autorisé le meurtre de l'innocent, obéit à la parole de ce militaire étranger. Dieu écrit droit sur les lignes courbes.

Cette prière du psalmiste exprime bien l'expérience de la délivrance: « Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue; il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas » (Ps 39).

L’histoire de Jérémie et la bonté d’Ébed-Mélek sont d’une brûlante actualité. Combien de gens aujourd’hui sont torturés dans des prisons inconnues, jetés dans des citernes sans eau, pour avoir dénoncé l’injustice et exprimé une opinion contraire aux puissants sans foi ni loi qui veulent régner éternellement dans un monde éphémère?

Ébed-Mélek représente ces personnes courageuses qui, au sein d’un système totalitaire, dictatorial et corrompu, gardent un cœur compatissant. Ces hommes vaillants, même s’ils sont rares, osent dire la vérité dans la charité, l’humilité et la liberté pour sauver les victimes de l’injustice. Qui sème l'injustice récoltera le malheur; qui est miséricordieux obtiendra miséricorde.

2. La parole de Jésus est un feu dévorant

L'Évangile de ce dimanche nous secoue et nous déstabilise dans nos quiétudes. Jésus, en nous mettant en crise, semble se contredire.

Dans son discours inaugural (Lc 4), il proclame une année de grâce. Aux envoyés de Jean Baptiste, il fait répondre que « les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent et les lépreux sont purifiés » (Lc 7). Son désir profond est que « tous soient un » (Jn 17). Dans la parabole du bon pasteur (Jn 10), il veut rassembler le peuple de Dieu dispersé.

Mais paradoxalement, aujourd’hui, le Prince de la paix affirme être venu apporter le feu et la division. Discours de mauvaise augure? Contradiction?

En réalité, Jésus ne se contredit pas. Le paradoxe qu’il propose n’est pas une absurdité mais une autre vision de la vie, selon Kierkegaard. Siméon l’avait prophétisé: Jésus sera « signe de contradiction ». Le peuple se divisera selon le critère d’adhésion ou de refus à sa parole.

Jésus radicalise sa mission de paix et d’unité en défiant les fausses paix: celles construites sur le mensonge, l’hypocrisie et l’accumulation des biens. L’idéal humain sans Dieu porte en lui-même le germe de sa destruction.

Kant rêvait d’une « paix perpétuelle » par les seules lumières de la raison. Ce rêve ne s’est jamais réalisé et ne se réalisera pas. Les guerres, selon le principe romain si vis pacem, para bellum, prétendent viser la paix mais ne font qu’entretenir la violence.

La paix et l’unité de Jésus s’enracinent dans son baptême de feu: sa mort et sa résurrection.

3. Les signes des temps et l’inquiétude de notre monde

Jésus nous invite à la conversion, à la radicalité de l’Évangile, pour sauver un monde en ébullition.

Aujourd’hui, nous assistons au déclin de la globalisation, aux fissures des projets humains construits en détrônant Dieu. Les murs de la haine et de la honte se multiplient, séparant riches et pauvres.

Le feu de la violence a déjà ravagé l’Ukraine sous les bombes russes. La honte mondiale est d’assister impuissamment à la destruction massive de Gaza au nom de la légitime défense.

Les idéologies racistes refont surface à l’horizon même des nations des droits de l’homme. Jésus appelle à un changement de perspective: fixer notre regard sur lui, le vrai Prince de la paix.

4. Prière pour un monde meilleur

Oh Seigneur notre Dieu, source de tout bien, toi qui maintiens dans l'ordre et l'harmonie tout l'univers, rends-nous serviteurs de paix et d’unité pour un monde meilleur.

Viens brûler en nos cœurs, par la force de ton Esprit, tous nos virus de haine et de division. Fais croître en nous les semences du Verbe: l'amour, la vérité, la justice, la concorde, la liberté, la bonté et la beauté.

Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Amen.

Bon dimanche, frères et sœurs.

Paix et joie dans nos cœurs et dans le monde.

Ton frère, Abbé Ferdinand Nindorera