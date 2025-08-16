Sentieri dell’umano a Rhêmes-Saint-Georges, tra filosofia e montagne

Il 17 agosto, alle 20:30, la Maison Pellissier di Rhêmes-Saint-Georges diventerà il punto di partenza per un viaggio che unisce il passo lento del camminatore e lo sguardo curioso del filosofo. Alla presenza di esponenti delle Istituzioni regionali, sarà presentato Sentieri dell’Umano. Lungo le antiche vie di Rhêmes-Saint-Georges: tra natura, arte e storia, il nuovo libro di Maria Della Volpe, edito da Gambini nella collana “La bussola del viandante”.

L’autrice, storica della filosofia napoletana, non propone la solita guida turistica. Il suo volumetto, primo dedicato in modo organico a uno dei patrimoni più antichi e meno esplorati del piccolo comune valdostano, è piuttosto un invito a perdersi per ritrovarsi: percorrere le mulattiere e le stradine che salgono e scendono dal cuore del paese, ascoltare le voci di chi ancora vive in simbiosi con la montagna, scoprire i segni dell’arte sacra e popolare incastonati nei muri e nei legni, respirare un tempo che altrove è già svanito.

Rhêmes-Saint-Georges, incastonato ai piedi della Granta Parey, è uno di quei luoghi che il turismo di massa non ha sfiorato. Qui le stagioni si sentono ancora sulla pelle, il ritmo della giornata è scandito dalla luce e dalle nuvole, e la montagna non è mai sfondo, ma protagonista. La scelta di ambientare qui la prima guida della collana dedicata ai “viandanti” non è casuale: significa restituire valore a ciò che è piccolo, lento e resistente.

Il libro intreccia natura, arte e storia con un approccio che ricorda i viaggiatori dell’Ottocento, quando camminare era un atto di conoscenza e le guide erano più simili a compagni di strada che a elenchi di cose da vedere. L’esprit della montagna, come lo definisce Della Volpe, non si lascia catturare in una foto o in una recensione, ma va vissuto con il corpo e con l’anima, in silenzio o in compagnia di un racconto che sappia far parlare i luoghi.

La presentazione del 17 agosto sarà dunque più di un semplice incontro letterario, moderatore Laurent Mattia Braga Cerimoniere del Leo Club Valle D’Aosta, sarà un momento di restituzione alla comunità e ai visitatori di una mappa dell’essere, oltre che del territorio. Un’occasione rara per capire che, in certe valli, il sentiero più prezioso non è quello che porta alla vetta, ma quello che riconduce all’umano.