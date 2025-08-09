Zona Franca in Valle d’Aosta, Fratelli d’Italia deposita la proposta

Fratelli d’Italia ha presentato alla Camera una proposta di legge per istituire la zona franca in Valle d’Aosta. L’iniziativa, annunciata dal coordinatore regionale Alberto Zucchi, arriva dopo un impegno assunto dal capogruppo del partito in commissione Affari Costituzionali, Alessandro Urzì. “L’avevamo promesso, lo abbiamo mantenuto. La costituzione della zona franca è una previsione statutaria rimasta inevasa nonostante numerosi governi regionali guidati dagli autonomisti. Ci voleva FdI per innescare la discussione”, ha dichiarato Zucchi.

Il testo prevede che il governo, d’intesa con la Regione, definisca modalità e intensità delle agevolazioni fiscali per cittadini e imprese che mantengano la sede legale in Valle d’Aosta per almeno dieci anni. Secondo il partito, il bilancio regionale potrà assorbire le minori entrate derivanti dalla misura, in quanto le particolari condizioni fiscali già consentono alla Valle di trattenere quasi integralmente le imposte sul territorio. L’ipotesi, precisano, è di garantire un impatto nullo o concordato sulla finanza statale.

FdI prevede che la proposta, già assegnata alla commissione Finanze, possa essere avviata all’esame parlamentare entro l’autunno.