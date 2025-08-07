 / Montagna VdA

Montagna VdA | 07 agosto 2025, 12:00

MONTAGNA VDA: Bivacco Forestale Ponton a Chambave

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Oggi andiamo a CHAMBAVE.

BIVACCO FORESTALE PONTON

Il vallone del Ponton, che termina con il Mont Avic, è molto selvaggio e poco frequentato.
I versanti laterali sono molto franosi.

Nel vallone non salgono più con il bestiame e gli alpeggi sono in disuso.

Al termine del vallone si trova un bivacco delle guardie forestali, utilizzato per il controllo del territorio.

📍 Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e traccia GPS:
https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/bivacco-forestale-ponton/

Sergio Enrico/ascova

