MONTAGNA VDA: Bivacco Forestale Ponton a Chambave

Il progetto "Cervino-Outdoor" è online: navigate nel sito e scaricate la app.
Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Oggi andiamo a CHAMBAVE.
BIVACCO FORESTALE PONTON
Il vallone del Ponton, che termina con il Mont Avic, è molto selvaggio e poco frequentato.
I versanti laterali sono molto franosi.
Nel vallone non salgono più con il bestiame e gli alpeggi sono in disuso.
Al termine del vallone si trova un bivacco delle guardie forestali, utilizzato per il controllo del territorio.
📍 Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e traccia GPS:
https://www.cervino-outdoor.it/itinerari/bivacco-forestale-ponton/