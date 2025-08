Referendum regionale confermativo, si vota domenica 10 agosto

Domenica 10 agosto 2025 gli elettori della Valle d’Aosta sono chiamati alle urne per esprimersi attraverso il referendum confermativo sulla nuova legge regionale recante: “Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta)”, approvata, ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2025 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione numero 11 in data 4 marzo 2025.

Data del voto:

Domenica 10 agosto 2025

Orario di apertura dei seggi: dalle ore 7.00 alle ore 22.00

Numero di elettori

Sono chiamati al voto 105.054 elettori, distribuiti in 74 comuni e 150 sezioni.

Rilevazione e comunicazione dell’affluenza alle urne:

domenica alle ore 12.00 rilevazione numero votanti;

domenica alle ore 19.00 rilevazione numero votanti;

domenica alle ore 22.00 rilevazione numero votanti, cioè alla chiusura delle operazioni di voto.

Giorno dello scrutinio: lunedì 11 agosto 2025, a partire dalle ore 8.00 e fino al completamento delle operazioni che dovranno terminare improrogabilmente entro le ore 20.00.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno secondo quanto previsto dalla legge regionale 22 aprile 202, n.4 con rinvio, per quanto non disciplinato dalla medesima legge e in quanto applicabili, alle disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352.

Ulteriori informazioni sulle modalità di voto sono disponibili a questo link.