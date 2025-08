Torgnon: Torna "Notte al Museo" tra cultura, spettacolo e tradizione

Il Musée Petit Monde torna ad accendersi di arte e cultura con l’undicesima edizione della rassegna “Notte al Museo”, organizzata dalla Commissione Biblioteca del Comune di Torgnon, con il patrocinio dell’Office Régional du Tourisme.

L’iniziativa, nata per valorizzare uno dei principali luoghi simbolo del patrimonio culturale locale, rappresenta un’occasione unica per vivere il museo in modo inedito: non solo come spazio espositivo, ma come teatro a cielo aperto, luogo di incontro, cultura e bellezza.

Il Musée Petit Monde, autentico custode della memoria collettiva e delle radici della comunità torgnoleintse, è il palcoscenico d’eccezione di questa rassegna estiva che anima le serate di agosto con tre appuntamenti all’aperto, capaci di coniugare intrattenimento di qualità e paesaggio alpino.

L’edizione 2025 si è aperta lunedì 4 agosto con lo spettacolo teatrale "(S)legati" della compagnia ATIR Teatro, una rappresentazione intensa ed emozionante della vera storia degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates, tra sopravvivenza estrema e legami umani messi alla prova dalla montagna. Un racconto di coraggio, solitudine e salvezza che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Il secondo appuntamento è fissato per lunedì 18 agosto con "Il gatto con gli stivali", fiaba musicale per orchestra di fiati e voce narrante, scritta da Angelo Sormani e interpretata dal Corps Philharmonique de Châtillon. Una versione originale del celebre racconto per ragazzi, dove musica e parole si fondono in una narrazione avvolgente e suggestiva, capace di incantare grandi e piccini.

La rassegna si concluderà lunedì 25 agosto con il concerto "String Melodies" eseguito da Laurent Telloli e Alessandro Ciusani. Un raffinato viaggio musicale per strumenti ad arco che attraversa i secoli e i paesaggi interiori, accompagnando il pubblico tra melodie classiche e moderne, sotto il cielo stellato della Valle d’Aosta.

"Notte al Museo" è un invito a vivere la cultura fuori dai contesti tradizionali, immergendosi in un’atmosfera magica dove la bellezza del luogo si unisce alla forza delle arti performative. La manifestazione, ormai consolidata nel calendario culturale estivo valdostano, è a ingresso libero e aperta a tutti.