Le visage et la substance

Non basta una tessera o una bella immagine: servono idee, coraggio e responsabilità. Anche (e soprattutto) per le donne.

In politica, come nella vita, c’è chi ci mette la faccia e chi ci mette la sostanza. Ma sempre più spesso, negli ultimi tempi, capita di vedere facce senza sostanza. Volti puliti, sorridenti, talvolta fotogenici, magari rivestiti di parole d’ordine rassicuranti – parità, rinnovamento, partecipazione – ma privi di qualsiasi concretezza quando si tratta di affrontare i nodi veri, quelli che toccano i cittadini ogni giorno.

Il punto è delicato, ma non possiamo più evitarlo: la disfatta del sindaco Nuti ad Aosta non è solo responsabilità sua. A contribuire alla paralisi del governo cittadino – e al vuoto politico che ne è seguito – sono stati anche (e in certi casi soprattutto) coloro che avrebbero dovuto affiancarlo, sostenerlo, correggerlo quando e se sbagliava. E tra questi, il lettore che mi ha scritto ha puntato l’indice sul nutrito gruppo femminile in Consiglio comunale.

Condivido la riflessione, a patto che si mantenga una distinzione netta e ineludibile: la critica non è alla presenza delle donne in politica, ma alla presenza inutile, alla rappresentanza sterile, al fenomeno crescente di una femminilizzazione apparente, dove si rivendicano spazi ma si disertano responsabilità.

Perché è chiaro, e dovrebbe esserlo a tutti: le donne hanno pieno diritto di esserci, e guai a chi ne contesta il ruolo solo in base al genere. Ma come esistono uomini, mezz’uomini, ominicchi, pigliainculo e quaquaraquà, così – permettetemi la licenza sciasciana – esistono anche donne, mezzedonne, donnicchie, pigliainculo (le rare e perfettamente intercambiabili) e le quaquaraquà. Quelle che parlano tanto ma agiscono poco. Quelle che si autoproclamano "salvatrici della Petite Patrie", ma si eclissano quando bisogna mettere mano alle vere urgenze: la povertà, la casa, l’inclusione, la sicurezza vera (non quella delle ordinanze estive), i trasporti, il lavoro.

Essere donna non può essere né un vantaggio né una giustificazione. Come non lo è essere uomo. In politica vale – o dovrebbe valere – ciò che si è in grado di fare, non ciò che si è per nascita o per foto profilo. E invece spesso si assiste a una deriva dell’identità che si trasforma in maschera: si è "donne in politica" solo per rafforzare una visibilità, senza assumersi l’onere di scelte difficili, senza farsi carico del malessere profondo di tanti valdostani che vivono ai margini.

Chi siede in Consiglio, chi si candida a ruoli pubblici, deve saper rappresentare tutti, non solo se stessa. Deve avere idee, passione, spirito critico, e soprattutto coraggio. Perché, come ha scritto giustamente un cittadino indignato, “ogni essere umano ha il diritto di illudersi di essere idoneo ad amministrare, ma ci deve pur essere qualcuno che sappia dare delle giuste valutazioni”.

Ecco, qui sta il cuore del problema: la selezione della classe dirigente. Non basta una tessera. Non basta un buon cognome. Non basta una quota di genere. Serve una capacità di visione, la consapevolezza che la politica è un mestiere da fare con serietà, con umiltà e senso del limite, non con vanità e frasi fatte.

Se vogliamo davvero una Valle d’Aosta più giusta, più solidale, più viva, serve un salto di qualità. Servono facce credibili e soprattutto sostanza umana e politica. Che siano uomini o donne, poco importa. Ma che siano persone all’altezza del proprio ruolo, questo sì, è fondamentale. Perché i "poveri cristi" che si alzano ogni mattina sperando in una Regione migliore, non hanno bisogno di chiacchiere. Hanno bisogno di risposte.

Faccia e sostanza

Une carte de parti ou une belle image ne suffisent pas : il faut des idées, du courage et du sens des responsabilités. Y compris (et surtout) pour les femmes.

En politique, comme dans la vie, il y a celles et ceux qui y mettent leur visage, et celles et ceux qui y mettent de la substance. Mais de plus en plus souvent, ces derniers temps, on voit des visages sans substance. Des visages propres, souriants, parfois photogéniques, entourés de mots rassurants – parité, renouveau, participation – mais dénués de toute concrétude lorsqu’il s’agit d’aborder les vrais problèmes, ceux qui touchent le quotidien des citoyens.

Le sujet est délicat, mais on ne peut plus l’esquiver : la débâcle du maire Nuti à Aoste n’est pas seulement de sa responsabilité. La paralysie du gouvernement communal – et le vide politique qui s’en est suivi – a aussi été causée, parfois surtout, par celles et ceux qui auraient dû l’accompagner, le soutenir, le corriger quand il se trompait. Et parmi eux, comme me l’a fait remarquer un lecteur, le groupe féminin bien fourni du Conseil communal.

Je partage cette réflexion, à condition de poser une distinction nette et indispensable : la critique ne vise pas la présence des femmes en politique, mais l’inutilité de certaines présences, la représentativité stérile, ce phénomène croissant de féminisation de façade, où l’on revendique des espaces sans jamais assumer de responsabilités.

Car soyons clairs – cela devrait l’être pour tout le monde – les femmes ont pleinement le droit d’être là, et malheur à celui qui remettrait cela en cause simplement à cause du genre. Mais, comme il existe des hommes, demi-hommes, hominidés, lèche-bottes et “quaquaraquà”, il existe aussi – pardonnez-moi cette licence sciascienne – des femmes, demi-femmes, petites bonnes femmes, lèche-bottes (rares mais interchangeables), et les “quaquaraquà” au féminin. Celles qui parlent beaucoup mais agissent peu. Celles qui se proclament sauveuses de la Petite Patrie, mais qui disparaissent quand il faut affronter les vraies urgences : la pauvreté, le logement, l’inclusion, la vraie sécurité (pas celle des arrêtés d’été), les transports, le travail.

Être femme ne peut pas être un avantage ni une excuse. Tout comme être homme. En politique, ce qui devrait compter, c’est ce qu’on est capable de faire, et non ce que l’on est par naissance ou par image de profil. Trop souvent, on assiste à une dérive de l’identité qui devient masque : on est “femme en politique” uniquement pour renforcer sa visibilité, sans assumer le poids des choix difficiles, sans porter la souffrance profonde de tant de Valdôtains laissés en marge.

Celles et ceux qui siègent au Conseil, qui se présentent aux fonctions publiques, doivent représenter tout le monde, et pas seulement eux-mêmes. Il leur faut des idées, de la passion, de l’esprit critique, et surtout du courage. Car, comme l’a écrit à juste titre un citoyen indigné, « chaque être humain a le droit de se bercer de l’illusion d’être apte à gouverner, mais il faut bien que quelqu’un soit capable de porter des jugements justes. »

Voilà le nœud du problème : la sélection de la classe dirigeante. Une carte de parti ne suffit pas. Un bon nom de famille non plus. Pas plus qu’un quota de genre. Il faut une vision, la conscience que la politique est un métier à exercer avec sérieux, humilité et sens des limites, et non avec vanité et formules toutes faites.

Si nous voulons vraiment une Vallée d’Aoste plus juste, plus solidaire, plus vivante, il faut un saut de qualité. Des visages crédibles, et surtout de la substance humaine et politique. Qu’ils soient hommes ou femmes, peu importe. Mais qu’ils soient à la hauteur de leur rôle, ça, c’est essentiel. Parce que les “pauvres bougres” qui se lèvent chaque matin en espérant une meilleure Région n’ont pas besoin de discours. Ils ont besoin de réponses.