Grande participation aujourd’hui à la Rencontre Valdôtaine à Saint-Nicolas

Un grand nombre de personnes, Valdôtains de souche et Valdôtains émigrés, a participé aujourd’hui, dimanche 3 août, à la Rencontre valdôtaine à Saint-Nicolas. Le traditionnel rendez-vous, organisé chaque année par la Présidence de la Région avec la collaboration des Communes engagées, a atteint cette année sa 49ème édition, un résultat qui témoigne de sa valeur encore vivante et de l’attachement des émigrés envers la Vallée d’Aoste. Un programme captivant et immersif, les visites de certains lieux majeurs liés à l’histoire et à la culture valdôtaines – tels que le Musée Cerlogne - et une belle journée estivale ont contribué au succès de la journée.

Dans son allocution, le Président de la Région a mis en évidence les particularités de la Vallée d’Aoste, à partir du patois, aux différents domaines sur lesquels se concentrent les maintes activités des Sociétés savantes, les aspects liés à notre culture, notre environnement et nos traditions, comme les jeux traditionnels, qui contribuent à unir les générations. Ce sont tous des éléments qui créent un attachement particulier à notre région. Il a souligné que, aujourd’hui, nous avons rappelé les histoires et les émotions des émigrés qui, dans le passé, au fil du temps, ont dû quitter la Vallée d’Aoste en des circonstances très difficiles, alors que de nos jours, dans des conditions très différentes, ce sont des jeunes qui partent pour réaliser leurs projets et suivre leur parcours humain et professionnel à l’étranger. Le Président a enfin affirmé que l’avenir devra être toujours inspiré par ces valeurs profondes, un sentiment qui contribuera à créer un lien indissoluble entre la Vallée d’Aoste et nos émigrés de demain, n’importe où ils seront. Des valeurs qui pourront contribuer à faire revenir nos jeunes, pour valoriser ici leurs expériences acquises.

De son côté, le président du Comité Fédéral des Sociétés d'Émigrés Valdôtains, Jean-Pierre Martin Perolino, a exprimé combien cette journée représentait pour lui et pour les Valdôtains de l’extérieur un moment empreint de joie et d’émotion, à l’idée de pouvoir se retrouver tous ensemble à l’occasion de cette fête. Il a évoqué l’attachement profond que les émigrés portent à la Vallée d’Aoste. Être présent dans le village de Saint-Nicolas, symbole vivant de la transmission du patois, constituait pour eux un privilège. Il a rappelé que, dans chacune de leurs familles, le patois avait été la langue du cœur : celle des parents et des grands-parents, une langue pleine de chaleur et d’authenticité qu’ils aimaient entendre. Les conversations animées des anciens, marquées par les accents chantants de leur village d’origine, ont, selon le président du CO.FE.SEV., laissé une empreinte indélébile dans leur mémoire collective.

La Syndique a ajouté que cette 49ème Rencontre Valdôtaine, que la commune de Saint-Nicolas a eu l'honneur d'accueillir pour la première fois, a été une journée de fête émouvante, profondément liée à nos racines et à nos traditions, en mémoire de tous les Valdôtains qui ont dû quitter leur Petite Patrie. Les Sen Nicolaèn ont démontré encore une fois d'être une communauté vivante et accueillante, avec un grand nombre de bénévoles faisant ou moins partie des associations du territoire – pro loco, club de ski, groupes locaux des sapeurs-pompiers et des chasseurs alpins, commission de gestion de la bibliothèque, maîtrise – qui se sont engagés pour la bonne réussite de cette prestigieuse fête. Elle a ajouté que cette journée a été possible grâce notamment au Centre d’Études francoprovençales « René Willien » qui a joué un rôle fondamental dans la Rencontre, en valorisant notre patrimoine linguistique et culturel. Elle a conclue en souhaitant que cette journée ne soit pas seulement un moment de fête, mais aussi une occasion de réflexion : un regard vers le passé, en souvenir des nombreux Valdôtains qui ont quitté leur terre pour un avenir meilleur, mais aussi un regard vers le présent, caractérisé par de nouvelles migrations.

À la Rencontre était également présent un groupe de jeunes Valdôtains qui, ces dernières années, ont quitté la Vallée d’Aoste pour atteindre leurs objectifs à l’étranger. L’une d’entre eux, Genny Sartorello, originaire de Saint-Nicolas et qui se trouve actuellement à Bruxelles, a pris la parole pour raconter son histoire et partager son expérience.

La journée avait débuté par la messe animée par la maîtrise de la paroisse et par le chœur Saint-Ours, qui ont chanté la messe Le rei de l’univers, dont les parties avaient été traduites en patois per Raymond Vautherin. Au cours de l’après-midi, les personnes présentes ont pu profiter des différentes initiatives organisées : des visites guidées de l’église paroissiale et du Musée Cerlogne, l’exposition Un joà de notra tera, lo fiolet, réalisée par le Centre d’Études francoprovençales « René Willien » en collaboration avec l’Association Valdôtaine Fiolet à l’occasion des 100 ans du trophée Bâton d’or, l’exposition La mémoire de l’émigration, aménagée en collaboration avec la Fondation Émile Chanoux et les écoles de Saint-Nicolas, ainsi que l’exposition des travaux du 39ème Concours Cerlogne L’émigration ou à la recherche d’un gagne-pain hors de la commune, par les soins du Centre d’Études francoprovençales « René Willien ». Différentes activités ont également été proposées par les Sociétés savantes de la Vallée d’Aoste, la Maison des Anciens Remèdes et l’Association Valdôtaine Fiolet. Après l’accueil au matin des participants avec les chants du chœur les Notes Fleuries du Grand-Paradis, la journée a été égayée per le groupe folklorique La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans.

La Présidence de la Région a annoncé que, l’année prochaine, la 50ème édition de la Rencontre Valdôtaine se déroulera à Valtournenche et, lors de la fête d’aujourd’hui, la syndique de la commune a symboliquement reçu le témoin de la syndique de Saint-Nicolas.

Photos