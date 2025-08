“Lions of the Skeleton Coast” di Will e Lianne Steenkamp vince la 28ª edizione del Gran Paradiso Film Festiva

Il film “Lions of the Skeleton Coast” di Will e Lianne Steenkamp si è aggiudicato lo Stambecco d’Oro alla 28ª edizione del Gran Paradiso Film Festival, imponendosi tra dieci opere in concorso grazie a una storia intensa e toccante. Girato in Namibia, il documentario racconta la vera odissea di tre leonesse del deserto seguite dal ricercatore Philip Stander lungo la Costa degli Scheletri, uno dei luoghi più inospitali al mondo. Il racconto, che intreccia resilienza animale e forza degli ecosistemi, ha conquistato sia la giuria tecnica che quella junior, portando a casa anche il premio per la miglior sceneggiatura.

Collegati dal Parco South Luangwa in Zambia, i registi hanno ringraziato il Festival per il sostegno alle storie della natura selvaggia e per il ruolo che svolge nel connettere emozione e scienza. Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta a Cogne, ha partecipato anche Stefano Accorsi, ospite d’onore, che ha invitato ad affrontare la questione ambientale con spirito positivo e soluzioni condivise, elogiando la capacità del Festival di comunicare la bellezza della natura senza catastrofismi.

La direttrice artistica Luisa Vuillermoz ha sottolineato come questa edizione abbia messo al centro il tema della convivenza tra diverse intelligenze – umana, animale, vegetale e artificiale – ribadendo il valore dell’intelligenza emotiva come collante profondo. Tra gli altri riconoscimenti assegnati, il premio per la miglior immagine è andato ad “A call from the wild” di Asgeir Helgestad, quello per il miglior sguardo scientifico a “Mashatu: lands of leopards” di Julien Naar. Nella sezione CortoNatura, la giuria tecnica ha premiato “L’opportuniste, la victime et le coupable” di Dominique Mertens, mentre il pubblico ha scelto “The bird in my backyard” di Ryan Wilkes. Il Festival prosegue online dal 3 agosto e nelle valli del Gran Paradiso fino al 10, mantenendo l’accesso gratuito su prenotazione.

ll Gran Paradiso Film Festival è un progetto di Fondation Grand Paradis, realizzato con il sostegno di: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Assessorato al Turismo, Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti della Regione autonoma Valle d'Aosta, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Comune di Cogne, Parco Nazionale Gran Paradiso e Compagnia Valdostana delle Acque; con la partecipazione di: Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Valsavarenche, Comune di Villeneuve, Club Alpino Italiano, Federparchi, Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi; con il patrocinio di: Ente Progetto Natura; sponsorship tecnica di Montura.