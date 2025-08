Le Alpi che uniscono: la nuova guida di Falconieri e Lonely Planet sfida i confini e i cliché

Si può raccontare l’Europa partendo dai suoi rilievi più alti, dalle sue rocce, dai suoi sentieri e dalle sue strade tortuose? Denis Falconieri, giornalista valdostano e autore da anni delle guide Lonely Planet, ci prova – e ci riesce – con Alpi on the road, una nuova guida pensata per viaggiatori consapevoli, lenti, curiosi, con la voglia di perdersi tra curve e panorami, tra lingue minoritarie e specialità locali, tra storie di resistenza e futuro sostenibile.

Pubblicata da Lonely Planet Italia e disponibile sul loro shop ufficiale (link qui), la guida rappresenta un progetto ambizioso che coinvolge sette Stati – Italia, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria e Slovenia – e 50 itinerari da percorrere in auto, in moto o in camper. A sostenere il lavoro, l’Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni di Montagna, che ha creduto nella forza culturale e politica di un racconto transfrontaliero e radicato nei territori.

“È la prima guida turistica che unisce la ‘regione unica al centro dell’Europa’” – scrive nel comunicato Marco Bussone, presidente nazionale Uncem – “le Alpi-cerniera che non sono più barriera fra gli Stati, ma da solcare per scoprire come stanno cambiando i paesi, come si modificano i versanti, i terrazzamenti e le foreste, le montagne, l’accoglienza, i campanili.”

Ed è esattamente questo l’obiettivo di Falconieri, che della guida è anche curatore editoriale: proporre un racconto alpino fatto non di cartoline e stereotipi, ma di trasformazioni reali, di crisi e opportunità, di turismo e permanenza. Nei suoi 320 dettagliatissimi capitoli si trovano percorsi panoramici e pratici, suggerimenti per la guida in quota, per l’equipaggiamento, per la sicurezza. Ma anche per assaporare lentamente le montagne: si parla di gite in battello, di cicloturismo, di escursioni per ogni livello, e non manca una sezione dedicata a chi viaggia su due ruote o su quattro, con uno sguardo sempre attento alla stagionalità dei valichi.

L’Italia, com’era prevedibile, è presente in forze: 25 itinerari la attraversano da ovest a est, dalle Alpi Marittime fino alle montagne friulane, passando per i grandi Quattromila e per le Dolomiti. E poi le rotte internazionali: Grenoble, Chamonix, Annecy, Zermatt, Klagenfurt, Graz, Lubiana… un mosaico alpino che mette in rete le eccellenze e mostra le affinità, anche tra realtà che spesso si pensano separate. “Questi itinerari – prosegue Bussone – sono i migliori per scoprire innovazione, trasformazioni, grandi opportunità, ma anche la capacità di stare nelle grandi transizioni. Come le Alpi affrontano le crisi climatica e demografica, lo spopolamento...”

Una guida di viaggio, dunque, ma anche una guida politica. Una narrazione implicita che scardina l’idea della montagna isolata e marginale, e la trasforma in baricentro europeo, luogo di sperimentazione e incontro. Falconieri lo fa con il rigore del giornalista e con la passione dell’abitante: tra una mappa e un’indicazione stradale, emergono storie locali, tradizioni linguistiche, piatti tipici, ma anche l’eco delle politiche alpine, della Convenzione delle Alpi, delle Green Community, della Strategia macroregionale.

“La guida è pensata per chi ama costruire il proprio itinerario giorno per giorno, con il piacere della scoperta e lo sguardo sempre rivolto al viaggio” – si legge nella quarta di copertina – ed è forse questo il suo messaggio più potente: uscire dalla logica del pacchetto preconfezionato e rientrare, a pieno titolo, nel paesaggio. Conoscerlo. Ascoltarlo. Attraversarlo con rispetto.

E non è un caso che proprio Falconieri, con la sua esperienza e sensibilità giornalistica, abbia coordinato questo progetto. Autore già noto per i suoi contributi sul turismo culturale e la montagna, in Alpi on the road mostra una capacità rara di unire l’utile al profondo, la guida al pensiero, il dato geografico alla riflessione antropologica. Il risultato è un volume generoso, solido, piacevole anche da leggere sul divano, prima di mettersi in cammino.

Chiudiamo con le parole che più ci hanno colpito, tratte dall’introduzione del libro:

“Non è solo un viaggio tra le montagne. È un viaggio tra le persone, le culture, le idee. Le Alpi non dividono più: oggi uniscono. E ci chiamano a percorrerle con rispetto, ascolto e meraviglia.”

Quel rispetto – verso la natura, verso le comunità alpine, verso la memoria – che oggi, più che mai, è il vero punto di partenza per qualsiasi viaggio.

📖 Acquista la guida qui: Alpi on the road - Lonely Planet