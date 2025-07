Serie A, gli allenatori più pagati della stagione 2025/26: Conte al comando, insegue Allegri

(Adnkronos) -

Nella classifica degli stipendi degli allenatori della Serie A domina Antonio Conte con i suoi 8 milioni di euro netti a stagione (più bonus). Ci sono poi Massimiliano Allegri, tornato al Milan con un ricco contratto da 5,5 milioni a stagione (più bonus) e Gian Piero Gasperini, a quota 5 milioni. Sorpresa ai piedi del podio, con Vincenzo Italiano (Bologna) e Stefano Pioli (Fiorentina) entrambi a circa 3 milioni insieme al tecnico della Juve Igor Tudor. Settimo Cristian Chivu: l'uomo scelto dall'Inter per sostituire Simone Inzaghi percepirà circa 2 milioni e mezzo. Ecco la classifica completa:

1) Antonio Conte, Napoli: 8 milioni di euro netti

2) Massimiliano Allegri, Milan: 5,5 milioni di euro netti

3) Gian Piero Gasperini, Roma: 5 milioni di euro netti

4) Vincenzo Italiano, Bologna: 3 milioni di euro netti

5) Stefano Pioli, Fiorentina: 3 milioni di euro netti

6) Igor Tudor, Juventus: 3 milioni di euro netti

7) Cristian Chivu, Inter: 2,5 milioni di euro netti

8) Maurizio Sarri, Lazio: 2,5 milioni di euro netti

9) Ivan Juric, Atalanta: 2 milioni di euro netti

10) Patrick Vieira, Genoa: 1,4 milioni di euro netti

Seguono poi Marco Baroni (Torino), Fabio Pisacane (Cagliari), Cesc Fabregas (Como) e Alberto Gilardino (Pisa), con stipendi di poco superiori al milione di euro. Quindi ecco Carlos Cuesta al quindicesimo posto, seguito da Kosta Runjaic (Udinese), Paolo Zanetti (Hellas Verona) ed Eusebio Di Francesco (Lecce). Chiudono la classifica Davide Nicola (Cremonese) e Fabio Grosso (Sassuolo), entrambi con uno stipendio inferiore ai 500mila euro.