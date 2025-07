Case della comunità: calendario di agosto per Ambulatori ad accesso diretto

L’Area territoriale dell’Azienda USL comunica che nel mese di agosto le date e gli orari di apertura degli Ambulatori ad accesso diretto nelle Case della comunità seguiranno il seguente calendario:

Casa della Comunità di Morgex, viale del Convento 5

dalle ore 16:00 alle 20:00 l’1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 agosto

dalle ore 8:00 alle 12:00 il 2, 9, 16, 23 e 30 agosto

nei giorni temporaneamente scoperti è attivo il servizio di Continuità assistenziale

Casa della Comunità di Chatillon, via E. Chanoux 119 (con accesso da via Pellissier, 19)

dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (ad eccezione del 14 e 15 agosto dove sarà attivo il servizio di continuità assistenziale)

sabato dalle ore 8:00 alle 12:00

Casa della Comunità di Donnas, via Roma 105

dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 (ad eccezione del 14 e 15 agosto dove sarà attivo il servizio di continuità assistenziale)

sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 (ad eccezione del 16 agosto)

I cittadini, al di fuori dell’orario in cui il proprio medico di famiglia può essere contattato o perché ne sono temporaneamente sprovvisti, possono recarsi in questi ambulatori senza appuntamento, per ricevere visite mediche e prescrizioni di farmaci. La nuova organizzazione è garantita dai medici di famiglia, oggi parte del cosiddetto “ruolo unico”, che integra l’attività di medicina generale con quella della continuità assistenziale (ex guardia medica). I medici, raggruppati in un nuovo sistema organizzativo, le Aggregazioni funzionali territoriali (AFT), assicurano una presenza settimanale nelle Case della Comunità, offrendo così maggiore accessibilità e continuità nella presa in carico dei pazienti.

Il servizio nelle Case della Comunità è aperto anche ai turisti per i quali la tariffa è di 25 euro per la visita ambulatoriale e di 10 euro per la prescrizione.

Per i turisti, con la medesima tariffa, sono attivi per alcuni giorni alla settimana, fino al 22 agosto, anche gli ambulatori dedicati nelle principali località di villeggiatura:

La Thuile – Ambulatorio USL – Via M. Collomb 36

Cogne – Ambulatorio USL – Loc. Villaggio Cogne 49

Valtournenche – Ambulatorio USL – Fraz. Crétaz 67

Brusson – Consultorio USL – Via La Pila 182

Champoluc – Ambulatorio comunale – Piazzale Ramey

Gressoney-Saint-Jean – c/o Sporthaus – Loc. Tscharsde 29

Gli ambulatori per i turisti sono operativi nei giorni feriali e non è prevista l’attività a domicilio. Il calendario è disponibile a questo LINK.