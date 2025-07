Allegri “Milan giovane, gioca chi è più bravo”

MILANO (ITALPRESS) - "Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perchè l'ha vinto la scorsa stagione. L'Inter è forte e da tanti anni fa un grande lavoro. Ci sarà la Juventus, la Roma, l'Atalanta, la Fiorentina. L'ultima volta non avevo citato i viola, ma era stata solo una dimenticanza, Pioli non me ne voglia. E ci sarà anche la Lazio". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Perth in vista del test contro il Glory.

"Mercato? La parola 'giovanè è un pò astratta. Nel calcio se uno è bravo, gioca. La differenza tra un giovane e uno meno giovane è l'esperienza, ma se uno è bravo gioca lo stesso. Per il Milan avere una squadra giovane è un buon vantaggio per il futuro". E sull'amichevole di domani: "Siamo nella parte finale della tournèe, abbiamo lavorato bene e abbiamo una partita che va giocata in modo serio, rispettando l'avversario. Sarà un test importante per migliorare la condizione fisica, tecnica e tattica", ha aggiunto Allegri.

"Abbiamo un allenatore con grande esperienza, che ha già vinto al Milan. Abbiamo un gruppo giovane, con alcuni calciatori di esperienza. Stiamo costruendo un gruppo competitivo e c'è grande spirito di squadra. Abbiamo giocatori importanti che possono fare la differenza", sono le parole in conferenza stampa di Rafa Leao.

(ITALPRESS).