Mancano due settimane a una delle consultazioni istituzionali più rilevanti della storia recente della Valle d’Aosta. Il 10 agosto si terrà il primo referendum confermativo regionale e l’oggetto del quesito non è secondario: si tratta della legge elettorale in vigore per l’elezione del Consiglio regionale, l’organo cardine dell’autogoverno valdostano. A lanciare l’allarme è Alleanza Verdi e Sinistra Valle d’Aosta che, in una nota diffusa oggi, denuncia «la totale assenza di una campagna referendaria» e punta il dito contro la scelta della data e l’inerzia delle istituzioni.

Secondo Avs, il referendum è stato fissato «assurdamente nella settimana di Ferragosto», rendendo difficile una partecipazione consapevole e informata. Nella loro lettura, la concomitanza con la raccolta firme e la predisposizione delle liste per le regionali e le comunali rende il contesto ancora più opaco. «A 15 giorni dal voto – si legge nel comunicato – non c’è praticamente campagna referendaria, non ci sono incontri pubblici, pochissimi manifesti, e addirittura a quelli del No sarebbe stata impedita l’affissione».

Ma al di là delle forme, è nel merito che l’Alleanza accende i riflettori. «La posta in gioco il 10 agosto è molto elevata – prosegue la nota – perché si tratta di dire Sì o No all’attuale sistema elettorale valdostano, che consideriamo il peggiore d’Italia». Per Avs, l’Union Valdôtaine non ha voluto modificare il sistema in aula e ora punta a “blindarlo” attraverso il referendum confermativo, assicurandosi così uno strumento che le consentirebbe di mantenere il potere grazie a un’architettura elettorale che favorisce l’aggregazione a geometria variabile.

Di fronte a questa prospettiva, Alleanza Verdi e Sinistra – insieme a Rete Civica – annuncia di volersi impegnare con decisione nella campagna referendaria, «investendo risorse umane e finanziarie per informare, arrivare alla gente, promuovere incontri pubblici per parlare dei contenuti veri del referendum». Un primo appuntamento concreto sarà venerdì 25 luglio, alle ore 18, con una tavola rotonda intitolata “Referendum e parità di genere”, che vedrà la partecipazione del senatore di Avs Giuseppe De Cristofaro, componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

L’invito agli organi d’informazione, da parte di Avs, è quello di non voltarsi dall’altra parte. «Chiediamo che venga dedicato spazio e attenzione a questa iniziativa – conclude la nota – finora unica occasione di dibattito pubblico».