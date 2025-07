West Nile, Iss: "10 casi da inizio anno, 7 in provincia di Latina"

(Adnkronos) - E' in linea con gli anni scorsi la diffusione della West Nile in Italia. Da inizio anno a ieri, calcola l'Istituto superiore di sanità, "ce ne sono stati dieci nel nostro Paese, sette nella regione Lazio nella provincia di Latina". L'aggiornamento dopo la morte di una donna di 82 anni, ricoverata in ospedale a Fondi, per i sintomi manifestati in seguito a una puntura di zanzara.

"Dei 7 casi segnalati dalla Regione Lazio, 6 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva e 1 caso con sintomi solo febbrili. Quattro casi sono in persone di sesso maschile e i restanti 3 di sesso femminile. L'età mediana è di 72 anni (range: 63-86)", precisa l'Iss in base ai dati del sistema di sorveglianza coordinato dal ministero della Salute, che l'istituto supporta per la parte umana.

"In tutto il 2024 sono stati 460 i casi segnalati al sistema di sorveglianza", coordinato dal ministero della Salute e supportato dall'Iss per la parte umana, "di cui 272 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva - concludono -. Sono stati registrati 20 decessi".