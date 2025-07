Ranking Atp: Sinner sempre in vetta, Darderi torna nei top 50

ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner è sempre saldamente in vetta alla classifica Atp. L'azzurro comanda con 12.030 punti, seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz a quota 8.600. A chiudere il podio il tedesco Alexander Zvere, con 6.030 punti all'attivo.Poche le novità in top ten: stabile al quarto posto Taylor Fritz, seguito sempre da Jack Draper e da Novak Djokovic. In settima posizione si conferma Lorenzo Musetti. Poi ecco Ben Shelton, che sccavalca Holger Rune, sceso in nona piazza. A chiudere la top ten, quindi, Andrey Rublev.Bene gli altri italiani. Flavio Cobolli sale al 18° posto, più uno, migliorando ancora il proprio best ranking. Guadagna tre posti anche Lorenzo Sonego, adesso numero 37. Meno sei per Matteo Berrettini, adesso 42esimo, seguito da Matteo Arnaldi, 44esimo, e da Luciano Darderi, che migliora di nove posizioni, salendo al gradino 46, grazie al successo di ieri a Bastad. Per l'Italia dunque 7 giocatori nei primi 50 del mondo.Nella top 100 poi Mattia Bellucci, numero 63, e Luca Nardi, numero 96.Questa la top ten della nuova classifica Atp: 1. Jannik Sinner (Ita) 12.030 (--) 2. Carlos Alcaraz (Esp) 8.600 (--) 3. Alexander Zverev (Ger) 6.030 (--) 4. Taylor Fritz (Usa) 5.035 (--) 5. Jack Draper (Gbr) 4.650 (--) 6. Novak Djokovic (Srb) 4.130 (--) 7. Lorenzo Musetti (Ita) 3.350 (--) 8. Ben Shelton (Usa) 3.330 (+1) 9. Holger Rune (Den) 3.250 (-1) 10. Andrey Rublev (Rus) 3.160 (--)Così gli altri italiani: 18. Flavio Cobolli 2.360 (+1) 37. Lorenzo Sonego 1.321 (+3) 42. Matteo Berrettini 1.225 (-6) 44. Matteo Arnaldi 1.215 (--) 46. Luciano Darderi 1.189 (+9) 63. Mattia Bellucci 924 (--) 96. Luca Nardi 655 (-1)121. Francesco Passaro 499 (+10)- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).