GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement de la Région a approuvé l’octroi de deux subventions. La première, d’un montant maximum de 4.473,00 euros, en faveur de la Fondation « Willy Holler - ETS » à titre de concours aux frais de fonctionnement et d’organisation pour son activité annuelle 2025. La deuxième, d’un montant maximum de 9.405,00 euros, en faveur du « CELVA – Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d’Aoste » à titre de concours aux frais de réalisation du projet « Fumetto sui padri fondatori » dans le cadre du 80ème Anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

La Giunta regionale ha deliberato la presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2025) 4488 del 2 luglio 2025, che approva il Programma regionale FESR 2021-2027 della Regione autonoma Valle d’Aosta. Inoltre, è stata approvata la Relazione sulla coerenza degli interventi di riprogrammazione del Programma Valle d’Aosta FESR 2021-2027 con la valutazione ambientale strategica (VAS).

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

In attuazione della legge regionale del 18 maggio 2021 n.11, è stato approvato il Protocollo sperimentale per la gestione del lupo in Valle d’Aosta, volto a fornire, in linea con la Direttiva Habitat e le indicazioni tecniche di ISPRA, gli strumenti operativi per affrontare la possibile insorgenza di situazioni critiche legate alla presenza del lupo sul territorio regionale.

È stata approvata la rendicontazione delle spese ammesse a contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento degli immobili del patrimonio agricolo assegnati a Struttura Valle d’Aosta s.r.l. – Vallée d’Aoste Structure s.à.r.l., completati nel corso del primo semestre 2025 - ai sensi della l.r. 10/2004 e della convenzione approvata con D.g.r. 1823/2017 – per un totale di euro 392.359,34 (Iva esclusa).

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

La Giunta regionale ha preso atto che il progetto regionale per la tutela della lingua minoritaria francoprovenzale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 709 del 21 giugno 2024, è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato ai sensi della legge 482/1999 per un importo pari a euro 168.275,45 di cui euro 154.000,00 per l’ambito di intervento Sportello linguistico ed euro 14.275,45 per l’ambito di intervento Attività culturali e che lo stesso sarà realizzato nel corso dell’anno 2026.

Le Gouvernement régional a approuvé l’organisation de la dixième édition de l’initiative transfrontalière « Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi » qui est prévue pour les 18 et 19 octobre 2025 sur le territoire de la Région autonome Vallée d’Aoste, de la Région Lombardie, du Val Poschiavo (Canton suisse des Grisons), des communautés piémontaises du Parc naturel Alta Valle Antrona, de la Commune de Lozzolo (Piémont), ainsi que différentes Communes du Parc naturel des Bauges (en Savoie) et du Valais, pour une dépense globale estimée à 69 350,00 euros.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 43 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) 2030, ha istituito la Cabina di Regia per le risorse idriche che contribuirà a un’efficace e omogenea attuazione sul territorio delle politiche, degli indirizzi e delle misure previsti dal PTA stesso e che potrà essere attivata su specifiche e prioritarie tematiche, in relazione alle problematiche di integrazione delle diverse politiche settoriali regionali con la gestione delle risorse idriche e alle necessità di coordinamento dei soggetti che operano sul territorio.

È stato approvato, in linea tecnica, il Documento di Indirizzo Strategico per la riconsiderazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta e di revisione generale della l.r. 11/1998, la relativa Sintesi non tecnica e gli otto Dossier di approfondimento correlati. I principi, le finalità e gli obiettivi strategici enunciati nel Documento di Indirizzo Strategico costituiscono gli elementi guida per la riforma della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Preso atto degli esiti dello Studio di fattibilità in merito all’organizzazione della Rete regionale per l’epidemiologia, commissionato all’Università del Piemonte orientale, la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo programmatico per l’avvio della Prima fase operativa di osservazione epidemiologica regionale, in forma integrata tra i principali Enti portatori di interesse, l’Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, l’Azienda USL della Valle d’Aosta e l’ARPA Valle d’Aosta. In questa fase si avvieranno le azioni necessarie alla costituzione permanente della funzione epidemiologica regionale. La Giunta ha quindi istituito il Gruppo di coordinamento epidemiologico regionale, con il ruolo di indirizzo per l’individuazione dei bisogni conoscitivi in ambito sanitario che l’attività epidemiologica svolgerà a supporto della programmazione sanitaria, dando mandato di costituire un gruppo di lavoro tecnico che dopo 14-16 mesi consegnerà una proposta alla Giunta per il costituendo Osservatorio Epidemiologico Regionale.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il documento Direttive regionali per la realizzazione di iniziative di politica attiva del lavoro, che rappresenta un sistema di riferimento a supporto dei processi di programmazione, gestione e rendicontazione delle iniziative di politica attiva del lavoro oggetto di attribuzione di vantaggi economici, indipendentemente dalle relative fonti di finanziamento.

Sono state approvate le linee guida che saranno applicate ai percorsi di istruzione professionale a indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” e “Servizi socio-sanitari”, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, al fine di ampliare e arricchire la loro offerta formativa. L’obiettivo è quello di avviare un progetto sperimentale, che in futuro potrà essere applicato ad altri settori e curricoli scolastici, che permetterà, attraverso attività formative che si integrano con l’offerta scolastica, di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e delle professioni socio-sanitarie.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati concessi contributi:

- all’ A.S.D. GS Lupi Valle d’Aosta per l’organizzazione del Campionato italiano giovanile di MTB XCR (Team Relay) e 4° Coppa Italia giovanile di MTB XCO;

- al GS Aosta - Granparadisobike Team A.S.D per l’organizzazione di una gara di granfondo di mountain bike a carattere interregionale denominata “XXIV Granparadisobike”

- all’ A.S.D. Runner Villeneuve per l’organizzazione della competizione nazionale e campionato italiano giovanile di skyrunning (specialità vertical), disciplina sportiva assegnata dal Coni alla Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) in qualità di DSA tutor, denominata “Vertical Tube Villeneuve CVA”;

- all’ Aosta Bugs A.S.D. per l’organizzazione della competizione di Baseball5, denominata “School Cup 2025”.