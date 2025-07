Livorno, allarme bomba su traghetto: scatta maxi emergenza in porto

(Adnkronos) - E' stato attivato il sistema regionale di maxi emergenze per un allarme bomba su un traghetto al porto di Livorno. Lo ha annunciato sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, precisando che sono in corso le verifiche: "Sul posto i nostri sanitari, Capitaneria di Porto, Forze dell’Ordine, Autorità di sistema portuale e Vigili del Fuoco".

L'allarme è scattato dopo una telefonata giunta agli uffici romani della compagnia di navigazione Grimaldi, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. La nave 'Zeus Palace', proveniente da Palermo, sarebbe dovuta ripartire alle ore 18:30 verso la Sicilia, ma è rimasta ferma in attesa degli accertamenti.

Nel frattempo, la nave 'Cruise Europa', prevista per sostituire il traghetto 'Zeus Palace' in banchina, è stata temporaneamente fermata in attesa che si liberi un nuovo ormeggio.

Non è ancora stato accertato se si tratti di un falso allarme o di un'azione deliberata. Rimane attiva la procedura di massima sicurezza.