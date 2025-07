CNA alla conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina

“Come sistema abbiamo partecipato negli ultimi mesi a diversi forum e momenti di confronto e le nostre strutture territoriali e regionali hanno partecipato a diverse missioni in terra ucraina. Come CNA Costruzioni già in occasione del Forum Internazionale del 2023 sulla Ricostruzione e Ripartenza in Ucraina, abbiamo presentato un progetto di collaborazione internazionale che ha coinvolto un team di esperti italiani in una missione di rilievo laser scanner 3D in Ucraina. Il progetto è stato portato a termine con successo, dimostrando l’importanza della solidarietà e dell’esperienza nel campo della ricostruzione. Con l’obiettivo di contribuire alla conservazione del patrimonio culturale ucraino, il team ha lavorato incessantemente, superando le difficoltà logistiche e di viaggio, per rilevare due importanti edifici: la Chiesa di Santo Salvatore di Berestove del XII secolo e la Chiesa dei Santi Antonio e Teodosio con l’annesso refettorio”.

I risultati di questa missione sono sorprendenti: con l’utilizzo di tecnologia all’avanguardia, sono stati creati modelli 3D altamente dettagliati di entrambi gli edifici, con una precisione straordinaria. Questi dati forniranno una base solida per qualsiasi intervento futuro di conservazione e restauro, contribuendo così alla preservazione del ricco patrimonio culturale ucraino. Questo progetto è un esempio tangibile di come l’Italia, attraverso la collaborazione tra diverse aziende e organizzazioni, possa offrire il proprio supporto in situazioni di emergenza come quella in Ucraina. Oltre alla ricostruzione fisica, CNA è impegnata a promuovere la formazione e la collaborazione a lungo termine con le maestranze locali, contribuendo così alla rinascita della nazione dopo una tragedia.

Il progetto è stato presentato al Ministero della Cultura in Italia e consegnato definitivamente il 9 novembre 2023. Questa iniziativa dimostra che la solidarietà e la collaborazione internazionale possono fare la differenza nella ricostruzione di un paese e nella conservazione del suo patrimonio culturale.

“Quindi come CNA ribadiamo il pieno supporto alle iniziative che i vari Ministeri in primis quello degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale anche con il supporto dell’Agenzia ICE vorranno portare avanti. Ma la nostra collaborazione con il sistema economico ucraino è datata, abbiamo un costante confronto con la Camera dell’Artigianato Ucraina, con la quale stiamo lavorando alla definizione di un protocollo d’intesa. CNA ha poi un’ampia diffusione territoriale ed è in grado di cogliere le competenze espresse dai vari distretti portando un contributo di conoscenze e competenze unico. Pensiamo ad esempio al mondo del biomedicale, delle tecnologie legate alle protesi per passare alle competenze nell’ambito della meccanizzazione agricola.”

Come CNA “possiamo svolgere – ha concluso Ponzio – un ruolo attivo nel sostenere la ricostruzione dell’Ucraina, mettendo a disposizione le competenze delle piccole e medie imprese italiane e partecipando a iniziative internazionali per favorire la collaborazione tra i due Paesi”.

Durante i lavori della Ukraine Recovery Conference 2025 si è tenuto anche un incontro tra la presidente della Camera dell’Artigianato Ucraina, Maryna Popovic e il responsabile Ufficio Promozione e Mercato Internazionale CNA, Antonio Franceschini e il responsabile Politiche Comunitarie, Claudio Cappellini, per definire i contenuti di un protocollo d’intesa tra le due Organizzazioni per programmare attività di collaborazione e cooperazione tra imprese italiane e ucraine per favorire la ricostruzione economica e sociale del Paese. Allo studio uno sportello per la fornitura di servizi da parte di CNA in Ucraina, programmi di formazione e assistenza alle imprese.