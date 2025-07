4e édition de l’École d’été à Saint-Nicolas: transmission et enseignement de la culture et langue francoprovençales

Organisée avec le soutien du Conseil de la Vallée et de la Commune de Saint-Nicolas, cette formation intensive attire chaque année un nombre croissant de participants et est appuyée par plusieurs universités: Lyon Catholique, Berlin, Neuchâtel, Lausanne, Sorbonne Nouvelle et Montréal. Elle vise à proposer une approche pluridisciplinaire innovante des études francoprovençales et alpines, à la croisée de l’anthropologie, de la dialectologie, de la linguistique historique, de la sociolinguistique, de la littérature, de la géographie et de l’histoire contemporaine.

«À travers des conférences, des ateliers pratiques, des discussions collectives, des études de cas et des présentations de projets et de publications - dit la Directrice du Cepf, Christiane Dunoyer -, les participants explorent les défis actuels de la transmission et de la valorisation du francoprovençal. Chaque participant disposera d’un espace dédié pour présenter ses recherches en cours, dans une logique de co-construction des savoirs et d’échange d’expériences. L'Ecole d'été se veut un moment de partage scientifique et culturel autour d’un patrimoine linguistique unique, entre tradition et innovation.»

La semaine sera marquée par plusieurs temps forts. L’ouverture officielle se tiendra le lundi 7 juillet à 14h30, suivie par la conférence inaugurale du professeur Manuel Meune de l'Université de Montréal sur l’archipel francoprovençal vu de la plaine de Bresse. Mardi 8, à 21h, Carlo A. Rossi présentera son premier roman entièrement en francoprovençal, Perrony. Mercredi 9, à 21h, la nouvelle compagnie de théâtre de Saint-Nicolas "Le redzeton de l'abbé" jouera une pièce. Jeudi 10, à 18h, il y aura l'inauguration de l'exposition "Eun joa de notra tera, lo fiolet" au Musée Cerlogne.

Des cours de langue francoprovençale, dispensés le soir, viennent compléter la formation. Le programme inclut aussi des visites, des rencontres avec la population locale et des moments d’échange autour de la mémoire et du territoire, renforçant ainsi le lien entre recherche, transmission et ancrage communautaire.

«Le soutien du Conseil de la Vallée - souligne le Président Alberto Bertin - s’inscrit pleinement dans notre engagement pour la protection et la transmission du patrimoine linguistique et culturel francoprovençal. L’École d’été du Cefp, par son approche scientifique rigoureuse et son ouverture à la société, contribue à faire vivre une langue et une culture profondément enracinées dans notre territoire: il s'agit d'un projet porteur de sens, d’identité et d’avenir.»