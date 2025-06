All'alba del primo respiro: Mille volte mamma

Elisa Bellumori è un’ostetrica e una scrittrice molto apprezzata, mamma entusiasta di tre figli: una donna sensibile e impegnata seriamente dalla parte degli ultimi. Appassionata di letteratura infantile, ha scritto un libro per spiegare ai più piccoli il miracolo della fecondazione, in modo poetico e garbato.

Proponendoci “All’alba dell’ultimo respiro”, l’Autrice ci offre un delicato caleidoscopio di testimonianze documentate, sospese tra ieri e oggi: i preziosi racconti di tante ostetriche del secolo scorso, acquisite dalla loro viva voce o tramite i loro discendenti.

Il ruolo delle ostetriche in Italia viene riconosciuto ufficialmente agli inizi del 1900. In seguito, arriveranno le ostetriche condotte, presenti in ogni Comune, pronte a garantire anche alle madri meno abbienti e ai neonati l’assistenza gratuita a domicilio durante il parto e il puerperio.

Tempi diversi in cui le levatrici accorrevano sollecite presso le partorienti a qualsiasi ora, sfidando le intemperie: dormivano con i vestiti accanto al letto, pronte ad accorrere a piedi o dorso di mulo. Isetta, figlia dell’ostetrica Consiglia, accompagnava la mamma in quelle missioni speciali perché era troppo piccina per restare sola in casa. Il babbo era soldato in Africa. Consiglia legava la sedia dove sistemava la bambina sulla groppa del suo fedele asino. Giunte a destinazione, Isetta si riaddormentava serena a casa delle pazienti, aspettando il rientro.

Indimenticabile la figura di Iole che, durante il secondo conflitto mondiale, volle fortemente occuparsi di chiunque avesse bisogno di lei, senza fare distinzioni tra le mogli dei fascisti e quelle dei partigiani. Una scelta coraggiosa come quella di suo marito Pilade, trucidato mentre si proclamava innocente.

Una pagina dopo l’altra, conosciamo: Consiglia Biagi, Narcisa di Sorano, Iole Selvatici, Assunta Piccini, Orietta Naldi, Maria Pollacci, Maria Domenica Andrei, Corinna Marzocchi, protagoniste di vicende eroiche sommesse e sommerse, ostetriche eccellenti mille volte madri.

Al loro fianco, famiglie coinvolte in mille vicissitudini: mariti ansiosi; bimbi prematuri sistemati con cura nelle scatole di cartone, avvolti nel cotone caldo sotto una lampada casalinga; neonati salvati per miracolo; bimbi svezzati con il latte d’asina o di capra. Gli animali, una volta di più, sono protagonisti insieme agli umani del miracolo della vita, compagni silenziosi e fedeli.

Ogni capitolo è illustrato da belle fotografie. Lo stile è limpido, scorrevole, pulito, accessibile a chiunque. Si tratta di un libro di indubbio valore narrativo, storico e scientifico, ben presentato.

“All’alba del primo respiro” di Elisa Bellumori è stampato dalle Edizioni Carmignani nella collana “Scrivere Donna”. Pag. 107, euro 15.