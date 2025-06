“Il Coraggio della Partecipazione”: XX Congresso Confederale Cisl 16 – 19 Luglio 2025

“Il coraggio della partecipazione”: è questo il titolo scelto per il XX Congresso Confederale della CISL, che si terrà a Roma dal 16 al 19 luglio 2025. Un titolo forte, quasi un manifesto, che richiama l’urgenza – ma anche la forza – di una rappresentanza sindacale capace di rinnovarsi, affrontare le crisi del presente e riattivare le energie democratiche dentro e fuori i luoghi di lavoro.

Saranno oltre mille i delegati attesi da tutte le federazioni territoriali e di categoria, in rappresentanza di centinaia di migliaia di lavoratori, lavoratrici e pensionati. In un momento storico attraversato da forti trasformazioni economiche e sociali, il congresso segna un appuntamento cruciale per ripensare il ruolo del sindacato come corpo intermedio vivo, capace di stare “dentro” i processi produttivi e le dinamiche della società.

Tre le grandi sfide al centro dei lavori congressuali:

la contrattazione di qualità in un mercato del lavoro sempre più flessibile e frammentato;

la partecipazione attiva dei lavoratori nei processi decisionali delle imprese e della Pubblica Amministrazione;

la transizione ecologica e digitale, che non può procedere senza giustizia sociale.

Nel documento congressuale preparatorio, la Cisl rivendica la necessità di “una partecipazione che non sia solo parola d’ordine, ma architrave di un nuovo modello di sviluppo, centrato sulla dignità del lavoro e sul protagonismo delle persone”. Non mancherà un confronto serrato anche sul PNRR, sulla sanità pubblica, sulla previdenza e sulla questione salariale, con l’obiettivo di proporre soluzioni concrete e rivendicazioni unitarie, anche nel dialogo con il nuovo governo e con le parti datoriali.

Il segretario generale Luigi Sbarra, che con ogni probabilità sarà confermato alla guida della Confederazione, ha più volte sottolineato l’urgenza di “ricucire le fratture sociali e territoriali” e di riportare la voce del lavoro nelle scelte strategiche del Paese.

Il Congresso sarà anche occasione per fare il punto sui risultati ottenuti negli ultimi anni, dalle battaglie per il taglio del cuneo fiscale al sostegno al potere d’acquisto, fino ai protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla formazione continua.

Nel corso delle quattro giornate si alterneranno relazioni, tavole rotonde, interventi internazionali e testimonianze dal mondo del lavoro, con la presenza di esponenti istituzionali, accademici e del terzo settore. Il congresso sarà trasmesso in diretta streaming e seguito sui principali canali d’informazione.