Si è riunito il Tavolo tecnico permanente del Piano Legalità&Intergenerazionalità

Martedì 3 giugno presso la sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, si è riunito il Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità, esteso anche alla rappresentanza del Gruppo Coordinamento Genitori regionale e alla Consulta regionale degli studenti.

Alla presenza dell’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, della Sovraintendente agli studi, Marina Fey, e di Laura Ottolenghi, coordinatore tecnico del Piano, sono state condivise le azioni che con ottimi riscontri sono state portate all’attenzione della comunità nel periodo aprile-maggio con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, dei soggetti territoriali e delle associazioni.

Nel dettaglio, sono emerse le valutazioni, a cura di Plus, con riscontri decisamente soddisfacenti delle Settimane della Legalità e della Cittadinanza Aosta e dintorni che hanno comportato il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio attraverso la realizzazione di attività laboratoriali in tema di Educazione all’affettività, Educazione alla responsabilità, Educazione alla strada, Dipendenze, Violenze, Agenda 2030.

Nei mesi di aprile e maggio 2025 sono proseguite le pianificazioni dei Forum sul territorio e i Percorsi avviati presso la Casa circondariale di Brissogne attraverso attività laboratoriali in tema di teatro, attività sportiva e musicale, tornei di scacchi.

Sono stati, poi, realizzati con grande partecipazione diversi incontri dei Forum Comunità in tema di truffe con la presentazione del video spot della Cooperativa anziani del Comune di Aosta nei comuni di La Salle, Saint-Marcel, Saint-Pierre, Saint-Denis, Torgnon, Saint-Nicolas, Gressan e pianificato il Forum Camp, attività di confronto con i giovani e i loro familiari, previsto nella serata di venerdì 6 giugno alle ore 20.30 presso la Chiesa Madonna della Gioia di Sarre Montan con la rappresentazione Le sette tazze di tè a cura dell’Associazione il Mandorlo Fiorito e in occasione della consegna delle maturità civiche nel Comune di Nus giovedì 19 giugno alle ore 17.00.

È stata condivisa, inoltre, la programmazione della prima azione del Piano Legalità&Intergenerazionalità 2025-2026, Estate 2025 per la Legalità e la Cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere in rete, da giugno a settembre, iniziative di informazione e sensibilizzazione legate alla legalità e all’intergenerazionalità: dagli anziani alle persone disabili, dai professionisti alle aziende, dai giovani alle famiglie, tutta la cittadinanza che comporta nel periodo estivo la proposta sul tutto il territorio di Forum comunità e Forum camp sulla base delle esigenze che vivono le singole realtà e delle proposte che provengono dai singoli Enti locali in un periodo che raccoglie e promuove la cultura locale e l'offerta turistica.

Questo Tavolo intende rispondere alle esigenze del territorio proprio perché attraverso un lavoro di squadra, punta a comprendere le dinamiche, i bisogni, le potenzialità e le sfide nelle sue specificità per poter attuare interventi mirati ed efficaci e creare un sistema di interazioni e azioni che favoriscano il benessere e la crescita del cittadino.

Il dialogo con gli enti locali e i Punti Unici di Accesso rappresenta il metodo concreto con cui il Tavolo Legalità&Intergenerazionalità vuol proseguire le sue Azioni per condividere con il cittadino vissuti, situazioni, temi, proposte e possibili chiarimenti.

Leggere e condividere i bisogni del territorio significa ‘attrezzarsi’ per comprenderne la realtà e i suoi cittadini al fine di supportare in sinergia nel quotidiano il grado di benessere della comunità.