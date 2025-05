Allerta meteo sull'Italia, ancora un giorno di maltempo estremo: le previsioni

(Adnkronos) - Maltempo estremo sull'Italia, con tanta pioggia e allerta meteo. Saranno queste le prossime 24 ore che aspettano la Penisola, vittima del doppio attacco di aria polare e aria subtropicale. Ma il tempo, fortunatamente, è destinato a cambiare con il ritorno a breve di caldo e sole. Queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 16 maggio, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il doppio attacco in atto che, proprio nelle prossime ore, raggiungerà la massima potenza: aria fredda di origine polare in discesa dalle Repubbliche Baltiche e dalla Polonia, in ingresso dalla Porta della Bora, si scontrerà con l’aria calda ed umida associata ad un ciclone tunisino attualmente in spostamento verso il Mar Ionio e l’Albania.

In questo quadro sinottico, lo scontro tra aria polare e aria subtropicale causerà ancora fenomeni intensi con vento molto forte, mareggiate e soprattutto tanta pioggia sulle zone già duramente colpite dal maltempo delle ultime ore.

Nel dettaglio si prevedono, fino alla tarda mattinata del venerdì, ancora nubifragi, specie tra Calabria e Puglia, ma attenzione ancora a fenomeni intensi su Sicilia e Medio Adriatico; nel contempo, alcuni fenomeni parossistici, forti ma veloci, colpiranno anche la Pianura Padana.

Dal pomeriggio di questo brutto venerdì la situazione di pericolo dovrebbe insistere solo sulla fascia ionica e sulla Puglia, poi in serata le piogge gradualmente cesseranno ovunque. Avremo dunque ancora 24 ore di pericolo, prudenza!

Nel weekend la pressione proverà a salire, ma resteremo sotto un flusso instabile da nord-ovest che permetterà ancora lo sviluppo di locali rovesci, specie nel pomeriggio e a ridosso dei rilievi.

Anticiclone cercasi, anche la prossima settimana non avremo l’alta pressione e, dopo un lunedì relativamente tranquillo, una perturbazione atlantica riuscirà ad entrare nel Mediterraneo: questo fronte perturbato colpirà l’Italia centro settentrionale per alcuni giorni, mentre richiamerà aria calda dal nord africa verso il meridione dove le temperature si ‘impenneranno’ fino a 33-34°C, specie in Sicilia.

Prestiamo dunque la massima attenzione e ricordiamoci il ‘mantra’ idrogeologico, la regola che vale sempre: le frane e le alluvioni possono accadere anche quando torna il sole, il rischio idrogeologico persiste anche dopo la fine dell’evento meteo di maltempo.

Restiamo lontani da ponti o argini di fiumi e da zone a rischio colate di fango o distacchi rocciosi: dopo i nubifragi e la conseguente saturazione dei terreni, queste zone sono ovviamente critiche e nefaste.

Venerdì 16. Al Nord: migliora con ampie schiarite, meno sul Piemonte occidentale. Al Centro: maltempo sulle adriatiche. Al Sud: estremo maltempo. Sabato 17. Al Nord: più soleggiato salvo locali rovesci sulle Alpi. Al Centro: più soleggiato salvo temporali sugli Appennini. Al Sud: qualche pioggia in Calabria.

Domenica 18. Al Nord: sole e caldo prevalenti. Al Centro: spesso soleggiato. Al Sud: soleggiato salvo locali rovesci.

Tendenza nuova settimana ancora instabile con acquazzoni al Centro-Nord, molto caldo al Sud.