Klaus Davi, malore mentre registrava un servizio in Calabria: come sta il giornalista ricoverato in ospedale

(Adnkronos) - Paura per Klaus Davi. Il giornalista si trova attualmente ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore mentre stava registrando un servizio sulla criminalità organizzata in Calabria, precisamente sul lungomare di San Ferdinando.

Secondo le prime ricostruzioni, Klaus Davi si è sentito male ieri, domenica 11 maggio, ed è svenuto sul lungomare dove stava passeggiando. A comunicare le condizioni di salute del giornalista è lo stato lo stesso staff che ha spiegato: "Dopo pochi minuti sono accorsi molti cittadini di San Ferdinando che hanno prontamente avvertito il 118 di Polistena che è intervenuto dopo soli 12 minuti per un codice rosso. Attualmente il giornalista si trova ricoverato all’ospedale di Polistena per accertamenti".

Il giornalista, contattato da MOW, ha dichiarato che le sue condizioni sono migliorate: "Oggi faccio alcuni accertamenti e poi nel pomeriggio o al massimo domani mi dimettono" ha spiegato Klaus Davi che ha trascorso "una notte tranquilla", "ma la pressione era molto alta ieri quando sono entrato", ha aggiunto.