Il progetto digital di Anas approda in Liguria

ROMA (ITALPRESS) - Approda in Liguria il progetto di digital communication di Anas (Gruppo FS Italiane), per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza.Dopo il Lazio, le Marche, la Basilicata, l'Abruzzo, il Molise e l'Umbria, protagoniste delle prime cinque puntate pubblicate sulle piattaforme digital e social della società, sono online i contenuti della sesta puntata: "Anas per la Liguria".Il progetto di digital communication è un viaggio sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas, per testimoniare l'impegno che quotidianamente il personale mette nella gestione e nella manutenzione delle strade, ma anche nei progetti di completamento e potenziamento dei grandi itinerari, per un'Italia sempre più connessa. "Il nostro impegno in Liguria, così come in tutto il territorio nazionale - afferma l'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme - si fonda sulla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche e infrastrutture inserite e integrate in armonia con le specificità ambientali, storiche e paesaggistiche dei territori. La nostra strategia si basa su un approccio innovativo e responsabile: mettiamo sempre al centro la qualità progettuale, la sostenibilità ambientale e l'efficienza dei tempi di consegna dei lavori.Grazie a investimenti mirati nelle tecnologie più avanzate e nei processi digitali possiamo così accelerare e aumentare gli standard di sicurezza, durabilità e modernità delle infrastrutture. Così intendiamo rispondere alle esigenze attuali e future delle comunità, promuoviamo uno sviluppo infrastrutturale sostenibile, resiliente e rispettoso del contesto territoriale".Un racconto a puntate che nei prossimi mesi toccherà tutte le strutture territoriali di Anas, attraverso le interviste a tecnici e responsabili dei cantieri e le immagini del territorio, delle nuove opere in costruzione e dei lavori di manutenzione in corso. La Struttura territoriale Anas Liguria gestisce circa 700 km di strade, una rete strategica costituita dall'Aurelia che corre lungo tutta la costa, dalla Toscana al Confine di Stato con la Francia, e dalle trasversali di collegamento con le aree interne e con le regioni confinanti.Per parlare delle principali opere e dei lavori di Anas nella regione, nella sesta puntata intervengono l'ingegnere Barbara Di Franco (Responsabile Struttura Territoriale Liguria) e i tecnici che dirigono i cantieri e gestiscono la rete stradale ligure. Tra i temi della puntata: gli investimenti e i lavori ultimati, in fase di esecuzione e programmati; le nuove opere in progettazione e quelle in corso di realizzazione, con un focus sul terzo Lotto della Variante della Spezia alla statale 1 "Via Aurelia";la manutenzione programmata, con approfondimenti dedicati ai lavori sulle opere d'arte, tra cui la galleria "Taviani" sulla statale 225 e la galleria "Madonna della Guardia" sulla statale 523, e diversi focus sugli interventi per il consolidamento dei versanti e la difesa del corpo stradale lungo la rete della Liguria; la manutenzione ricorrente e la gestione della rete stradale da parte del personale Anas costantemente impegnato sul territorio.-foto ufficio stampa Anas- (ITALPRESS).