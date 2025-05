"TikTok ha inviato dati personali in Cina", da Ue multa di 530 milioni di euro

(Adnkronos) -

Multa da 530 milioni di euro a TikTok da parte dell'Ue. L'accusa per il social è di aver inviato dati personali di europei alla Cina e di non aver garantito che tali dati fossero protetti dall'accesso da parte delle autorità cinesi. Secondo l'ente irlandese per la protezione dei dati personali, il gigante dei social media di proprietà cinese ha ammesso durante un'indagine di aver trasferito dati europei in Cina, contrariamente a una precedente smentita.

La multa, una delle più elevate imposte dall'autorità, è stata inflitta a seguito di un'indagine sulla legittimità dei trasferimenti di dati da parte di TikTok. Nel 2023 la Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) ha multato TikTok, che conta 1,5 miliardi di utenti in tutto il mondo, di 345 milioni di euro per violazioni delle norme europee sul trattamento dei dati dei minori. Poiché TikTok ha la sua sede centrale europea in Irlanda, l'autorità irlandese è il principale ente regolatore in Europa per la piattaforma social, così come per altre come Google, Meta e X.

"TikTok non è riuscita a verificare, garantire e dimostrare che i dati personali degli utenti (europei), a cui il personale in Cina aveva accesso da remoto, godessero di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Ue", ha affermato il vice commissario del Dpc, Graham Doyle. TikTok ha affermato che intende presentare ricorso contro la multa perché ''non ha mai fornito i dati degli utenti europei" alla Cina, ha dichiarato Christine Grahn di TikTok Europe. "Non siamo d'accordo con questa decisione e intendiamo presentare ricorso integrale."