PREFI: Donald Trump vuole trasferire un milione di palestinesi in Libia

NBC News: "L'amministrazione Usa ne ha già discusso con Tripoli". Intanto, nella Striscia, al via la nuova offensiva israeliana: 115 morti nelle ultime 24 ore

WASHINGTON. L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia. Lo hanno rivelato a NBC News cinque persone informate. Il piano è in una fase di valutazione così avanzata che l'amministrazione ne ha già discusso con la leadership libica, aggiunge NBC.

Intanto, l'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato attacchi su vasta scala e di aver mobilitato le truppe per prendere il controllo di alcune aree nella Striscia di Gaza, come parte della preparazione per l’operazione "Carri di Gedeone" e dell'espansione della campagna nella Striscia.

Secondo un portavoce delle IDF, l'operazione mira a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra a Gaza, tra cui il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas.

Secondo Al Jazeera, sono almeno 115 i morti a Gaza nelle ultime 24 ore.