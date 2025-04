Gruppo Sant’Eleonora 1924, obiettivo fatturato 37 milioni entro il 2025

FASANO (BRINDISI) (ITALPRESS) - Il Gruppo Sant'Eleonora 1924, realtà italiana a conduzione familiare con parchi a Fasano (Brindisi), Pombia (Novara) e Valbrembo (Bergamo), conferma la sua crescita. Attivo nella gestione di parchi zoologici, parchi divertimento, strutture ricettive e nella ristorazione, il Gruppo, si legge in una nota, ha chiuso il 2024 con un fatturato pari a 32 milioni di euro e punta a raggiungere entro la fine del 2025 i 37 milioni. Circa 900 i dipendenti suddivisi nei parchi in gestione, tra cui una significativa presenza di giovani, donne (30%) e professionisti provenienti da tutto il mondo (il 40% dei dipendenti è straniero). A coordinare le attività legate alla salute e al benessere degli animali è la direzione veterinaria, affiancata da un'èquipe di etologi e dai giovani membri della famiglia - circa 42 persone - presenti quotidianamente nei parchi per apprendere il mestiere sul campo, guidati da keeper esperti.Dal punto di vista degli investimenti, nel solo 2024 il Gruppo "ha destinato 7 milioni di euro al miglioramento strutturale e qualitativo dei parchi, realizzando innovative aree espositive e introducendo nuovi arricchimenti ambientali, fondamentali per elevare la qualità della vita degli animali ospitati - si legge -. A ciò si affianca un intenso programma di ricerca e conservazione, con diverse collaborazioni attive con università italiane, giardini zoologici europei, enti scientifici e commissioni internazionali per la salvaguardia delle specie in via di estinzione". "La crescita del Gruppo Sant'Eleonora 1924 - commenta Ugo De Rocchi, Presidente del Gruppo Sant'Eleonora 1924 - è il risultato di una visione chiara: unire sostenibilità, innovazione e qualità dell'esperienza per i nostri visitatori. Investiamo con convinzione nella conservazione delle specie e nel benessere animale, perchè crediamo che i parchi moderni debbano essere motori di conoscenza, ricerca e rispetto per la natura. Il nostro impegno per il 2025 non è solo economico, ma culturale e ambientale".Nei parchi zoologici di sua gestione - tra cui il Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo (BG), il Safari Park di Pombia (NO) e lo Zoosafari di Fasano (BR) - il Gruppo ospita circa 200 specie animali e punta a incrementare ulteriormente il numero di esemplari, rafforzando la propria missione educativa e conservativa. Ad oggi, sono attivi diversi progetti di conservazione e salvaguardia delle specie, come il gorilla, gli orsi polari, i rinoceronti indiani e gli elefanti africani presso lo Zoosafari, il leopardo delle nevi e il leopardo nebuloso presso Le Cornelle, e i tapiri al Safari Park.Decine di giovani veterinari vengono accolti ogni anno per tesi e tirocini, contribuendo attivamente alla cura e al monitoraggio della fauna ospitata. Al tempo stesso, conclude la nota, è stato recentemente ampliato il programma di visite guidate e attività didattiche, rivolto in particolare alle scuole, con un aumento del 9% nei visitatori negli ultimi due anni, in gran parte grazie all'interesse del pubblico scolastico. - foto ufficio stampa Gruppo Sant'Eleonora -(ITALPRESS).