(Adnkronos) - "I paesi mi chiamano, mi baciano il sedere. Muoiono dalla voglia di fare un accordo". Donald Trump riassume così, in modo a dir poco colorito, la situazione legata ai dazi che gli Stati Uniti hanno varato nei confronti dei paesi di tutto il mondo. Oggi, 9 aprile, entrano in vigore le tariffe superiori al 10% introdotte dal presidente americano. Per l'Unione europea e per l'Italia scattano dazi del 20%.