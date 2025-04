Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Dopo il ko in casa della Fiorentina, l'Atalanta riparte dalla Lazio. Oggi, domenica 6 aprile, i nerazzurri ospitano i biancocelesti al Gewiss Stadium nel primo big match della domenica di Serie A. La squadra di Gasperini dovrà ripartire per non perdere terreno e sicurezze nella corsa alla prossima Champions, mentre gli uomini di Baroni danno la caccia a tre punti fondamentali per rimettersi in riga e rientrare da protagonisti nella volata al quarto posto. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Atalanta-Lazio.

Gasperini recupera Ederson e pensa a Pasalic sulla trequarti, dietro alla coppia Lookman-Retegui. Nei biancocelesti, dovrebbe invece tornare Tavares. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Lazio, partita della 31esima giornata di Serie A, in campo oggi alle 18:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman, Retegui. All. Gasperini.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. All. Baroni.

La partita di campionato tra Atalanta e Lazio sarà visibile in diretta su Sky Sport (canale 251) e su Dazn e in streaming su Sky Go e sempre sull'app di Dazn.