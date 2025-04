PAPA: Diventiamo artigiani di pace e unità per una nuova umanità riconciliata

Papa Francesco ha rivolto oggi, 3 aprile, un messaggio ai partecipanti al pellegrinaggio giubilare di Charis, il Servizio Internazionale per il Rinnovamento Carismatico Cattolico, che si terrà a Roma dal 4 al 6 aprile 2025. Nel suo intervento, il Papa ha sottolineato l’importanza di diventare "artigiani di pace e unità" per costruire una "nuova umanità riconciliata". Il tema scelto per l’iniziativa è "Testimoni gioiosi della speranza", e il Santo Padre ha invitato tutti a portare nel mondo l’esperienza giubilare, testimoniando con la loro vita i valori di pace e speranza.

Francesco ha evidenziato che la pace dello Spirito è una condizione essenziale per superare le divisioni, sia a livello familiare che tra le nazioni. Secondo il Papa, lo Spirito Santo, che è il dono del Signore Risorto, è in grado di creare comunione, armonia e fraternità, qualità fondamentali che definiscono la Chiesa come una nuova umanità riconciliata. Il Santo Padre ha paragonato la missione di Charis al "movimento proprio del cuore nel corpo umano", che pur essendo profondamente radicato nella Chiesa, è anche aperto a orizzonti universali, facendo proprie le intenzioni di pace che Francesco porta nel cuore.

Nel suo messaggio, il Papa ha anche esortato a non lasciare che "l’attaccamento ai leader" diventi un motivo di divisione e conflitto. "Abbiate il gusto della collaborazione, specialmente con le comunità parrocchiali", ha raccomandato Francesco, sottolineando che una Chiesa che lavora insieme in comunione e armonia potrà portare frutti abbondanti. Il Papa ha ribadito che la gioia cristiana non nasce da soluzioni facili ai problemi, ma dalla capacità di testimoniare con le opere la pace e la speranza nel mondo.

In questo contesto, Francesco ha esortato i pellegrini a portare avanti il messaggio di pace, invitandoli a diventare veri testimoni della speranza cristiana attraverso la loro vita quotidiana. "Lo Spirito può donare la vera pace al cuore umano", ha affermato il Papa, evidenziando come questa pace interiore sia la chiave per risolvere i conflitti sia nelle famiglie che nelle società e tra le nazioni.