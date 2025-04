Re Carlo riprende gli impegni dopo la pausa per la cura del cancro

(Adnkronos) - Re Carlo ha ripreso le attività ufficiali dopo una pausa di tre giorni per i disturbi dovuti al trattamento contro il cancro. Oggi ha partecipato a una cerimonia di premiazione al Castello di Windsor, a ovest di Londra, dove è apparso sorridente. Il monarca, in cura da più di un anno per un cancro la cui natura non è mai stata rivelata, su consiglio dei medici aveva deciso di riposarsi giovedì, a causa di

"effetti collaterali" per la chemioterapia, descritti da una fonte reale come “un piccolo intoppo su una strada che sta chiaramente andando nella direzione giusta”.

In uniforme, il re ha stretto la mano a personaggi illustri, tra cui la campionessa mondiale in carica di eptathlon Katarina Johnson-Thompson e la ballerina della Royal Opera House Marianela Núñez. Il sovrano parteciperà ad altri impegni questa settimana, compreso il suo incontro settimanale con il primo ministro Keir Starmer. Assieme alla regina Camilla si recherà quindi in Italia dal 7 al 10 aprile.

Due anni dopo esser salito al trono dopo la morte della madre, la regina Elisabetta, nel febbraio 2024 Carlo ha colto di sorpresa il mondo con l’annuncio della sua malattia. Un mese dopo, la principessa Kate, moglie dell'erede al trono, il principe William, ha rivelato di avere anche lei il cancro. A metà gennaio ha annunciato di essere in remissione. Il re ha ripreso i suoi impegni alla fine di aprile 2024. In ottobre ha ricominciato a viaggiare all'estero, recandosi per 11 giorni in Australia e Samoa per il vertice del Commonwealth e prendendosi per l'occasione una pausa dalle cure.