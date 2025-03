Almanach de jeudi 27 mars saint Jean Damascéne

TEMPO DI QUARESIMA: La Quaresima è un tempo di preparazione spirituale per la Pasqua, un cammino di penitenza e rinnovamento in cui i cattolici sono chiamati a vivere con maggiore intensità la preghiera, la riflessione e l’amore verso il prossimo. In questo periodo di 40 giorni, la Chiesa invita a seguire l’esempio di Gesù nel deserto, praticando il digiuno, la carità e la preghiera per avvicinarsi di più a Dio.

Precetti per i Cattolici durante la Quaresima:

Preghiera: Aumentare il tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria, partecipando alla Messa e riflettendo sulla Parola di Dio.

Aumentare il tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria, partecipando alla Messa e riflettendo sulla Parola di Dio. Digiuno: Digiunare il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Astenersi dalla carne ogni venerdì di Quaresima.

Digiunare il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. Astenersi dalla carne ogni venerdì di Quaresima. Elemosina: Impegnarsi in atti di carità, offrendo aiuto ai bisognosi e mettendo in pratica l’amore verso il prossimo.

La Chiesa celebra Santi Fileto e Lidia, sposi, e Macedone, Teoprepio, Cronide e Anfilochio Martiri

Fileto, senatore romano di origine illirica, visse al tempo delle persecuzioni dell'imperatore Adriano (II secolo d. C.). Uomo di profonde virtù cristiane, con la consorte Lidia visse il sacramento dell'amore coniugale e trasmise ai figli Macedone e Teopredio la forza della fede. Sottoposti a torture per indurli all'apostasia, Fileto e Lidia resistettero fino al martirio che affrontarono assieme ai figli. La loro serena accettazione delle sofferenze fece convertire i due militari romani che avrebbero dovuto farli abiurare, l'alto ufficiale Anfilochio e il comandante della prigione Cronide. L'imperatore fu costretto a farli affogare tutti e sei in una vasca di olio bollente.

Il sole sorge alle ore 6,27 e tramonta alle ore 18,47

“Politica senza visione di futuro è come un albero senza radici, incapace di crescere e dare frutti per le generazioni a venire.” (Papa Francesco)

La frase del Papa sottolinea l'importanza di una politica radicata nei valori e nella visione di lungo termine. Senza una direzione chiara e una responsabilità verso le future generazioni, le scelte politiche rischiano di perdere il loro valore e impatto.