GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato, quindi, il protocollo d’intesa con la Fondazione Milano-Cortina 2026 per la realizzazione del viaggio della fiamma olimpica in Valle d’Aosta. L’accordo prevede, inoltre, la partecipazione della Regione a un tavolo di coordinamento.

È stata approvata la partecipazione della Regione alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario del Soccorso Alpino Valdostano. Nello specifico, sono previsti: la realizzazione e l’allestimento di un’esposizione fotografica e la produzione del relativo catalogo; la realizzazione di un videofilmato; i servizi fotografici.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

Sono stati approvati il secondo calendario 2025 degli inviti a presentare proposte per il programma regionale FSE+ 2021-2027 e l’elenco riportante le iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021-2027 per il secondo trimestre 2025, con il relativo cronoprogramma.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Nell’ambito della Struttura foreste e sentieristica, sono state approvate le modifiche al programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027, riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria della strada militare nei Comuni di Etroubles e Gignod e la progettazione della fattibilità tecnico-economica per i lavori di manutenzione di una pista forestale nel Comune di La Salle.

Inoltre, è stato approvato lo schema di convenzione quadro tra la Regione e l’Università della Valle d’Aosta per una collaborazione nelle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata e/o di sviluppo sperimentale su temi di rilevanza strategica per i settori agricolo e forestale regionali.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato concesso un contributo al coro “La vie est belle” di Introd per l’organizzazione dei festeggiamenti del 10° anniversario del coro, in programma il 26 aprile 2025.

Sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione del contributo annuo a favore dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta e la bozza di convenzione tra la Regione e l’Istituto stesso, che non presenta oneri a carico del bilancio regionale, per la diffusione della cultura dell’antifascismo e della Resistenza in Valle d’Aosta.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato lo stralcio del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di “Efficientamento energetico della sede della Biblioteca regionale ‘Bruno Salvadori’” di Aosta. L’importo complessivo stimato è di 4 milioni di euro.

Sono stati approvati degli elaborati per l’affidamento di tre accordi quadro 2026-2028 relativi ai lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni lungo le strade regionali della Valle d’Aosta per la durata di tre anni. L’importo complessivo è di 24 milioni di euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato l’avvio di un’istruttoria pubblica per la concessione di contributi in favore di associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato, per l’organizzazione di attività ludico-ricreative estive rivolte a minori con disabilità, a valere sul fondo ministeriale per l’anno 2024, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo settore.

Il contributo massimo erogabile ad ogni singola organizzazione è di 20.000 euro e verrà assegnato sulla base della graduatoria che verrà stilata in relazione alle proposte progettuali presentate e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, complessivamente pari a 80.000,00 euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato per l’amministrazione del Fondo regionale della Valle d’Aosta per l’occupazione delle persone con disabilità.

È stata approvata l’adesione della Regione – Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile – in qualità di partner alla proposta progettuale dal titolo “Aller-Retour innovazione digitale nella mobilità alpina di prossimità”, nell’ambito del terzo bando del programma Interreg VI-A Francia-Italia Alcotra 2021-2027. La proposta mira a contribuire alle azioni di mobilità sostenibile nelle zone montane delle Alpi nord-occidentali, con estensione alla Valle d’Aosta, nella zona pilota della Val d’Ayas, per la sperimentazione di modalità di trasporto innovative (car pooling, autostop organizzato, estensioni funzionali dei trek-bus), già in fase di sperimentazione in altri territori europei e in parte nelle zone di prossimità francesi, con particolare riferimento agli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori, anche stagionali, per la riduzione dell’impiego dell’auto individuale.

È stata approvata l’autorizzazione al Comune di Chamois per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, per il 2025, per la linea funiviaria Brusson-Chamois. L’importo è di 105.000 euro.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la proposta per il finanziamento, nell’ambito delle iniziative a vantaggio dei consumatori, degli sportelli per il consumatore gestiti da quattro associazioni iscritte nell’elenco regionale e lo schema di convenzione tra la Regione e le associazioni Adiconsum Valle d’Aosta, A.D.O.C. Valle d’Aosta, Codacons Valle d’Aosta e Federconsumatori Valle d’Aosta.

È stata approvata l’acquisizione di un pacchetto di servizi promo-pubblicitari a sostegno dell’immagine turistica della Valle d’Aosta da attuare in occasione di quattro manifestazioni del Gran Premio di Goriziana e dei Campionati Italiani di tutte le categorie che si svolgeranno a Saint-Vincent nel biennio 2025-2026.