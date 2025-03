Renzi sfida Meloni: La proposta di legge contro il doppio lavoro dei parlamentari che scavalca il governo

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha lanciato una proposta di legge volta a vietare ai parlamentari di ricoprire incarichi che comportino un doppio stipendio. La proposta arriva come risposta a un emendamento inserito dalla Lega nella legge di bilancio del governo Meloni, che ha di fatto messo un freno all'attività da conferenziere dell'ex premier. L’emendamento, conosciuto come "anti-Renzi", vieta a parlamentari, membri del governo, presidenti di regione ed europarlamentari di avere incarichi per società con sede fuori dall’Unione Europea, penalizzando direttamente Renzi che ha visto in questa mossa un attacco alla sua attività parallela.

In questo contesto, Renzi ha deciso di contrattaccare proponendo una legge che impedisca a tutti i deputati e senatori di avere una seconda fonte di reddito oltre a quella da parlamentare. Durante una diretta video, il senatore di Italia Viva ha annunciato la firma della proposta di legge, esprimendo il desiderio di contrastare quella che considera una prassi diffusa tra i politici italiani: "Molti parlamentari fanno gli avvocati, gli ingegneri, i professionisti… Ma questa proposta di legge vale per tutti". Renzi ha anche criticato l’atteggiamento di chi lo ha attaccato su questo fronte, ritenendo che fosse giusto regolamentare la questione una volta per tutte, per garantire pari opportunità e condizioni a tutti gli eletti.

Oltre a questa proposta, Renzi ha avanzato una richiesta di maggiore trasparenza, suggerendo che anche i patrimoni dei familiari dei parlamentari dovrebbero essere dichiarati pubblicamente. Secondo lui, è fondamentale che i cittadini abbiano piena visibilità sulle proprietà dei familiari di chi ricopre un incarico pubblico. "Se mia moglie e la sua famiglia possiedono una banca all’estero, è giusto che si sappia", ha spiegato Renzi, sottolineando l'importanza della trasparenza come valore fondamentale della politica.

La proposta, che Renzi ha intenzione di inviare a tutti i leader politici, compreso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, potrebbe segnare una nuova fase nella lotta per la trasparenza e l’anticorruzione in politica. Renzi spera che questa iniziativa venga sostenuta da tutte le forze politiche, affinché si possano fare passi concreti verso una politica più etica e meno incline agli interessi privati.

Oltre alla proposta contro il doppio lavoro, Renzi ha posto anche delle domande alla Meloni riguardo diverse questioni politiche, tra cui la gestione dei migranti, la politica estera e la riforma del bicameralismo. In particolare, ha chiesto al governo di prendere in considerazione la trasformazione dei centri in Albania, destinati all’accoglienza dei migranti, in carceri per detenuti albanesi. Inoltre, ha sollevato perplessità sull’approccio italiano alla Siria e al Libano, chiedendo maggiore impegno da parte dell'Italia su questioni internazionali cruciali.

La risposta di Meloni, pur riconoscendo l'interesse di alcune delle proposte di Renzi, ha evidenziato divergenze sul punto dei centri in Albania, chiarendo che l'intento del governo è di mantenere tali strutture focalizzate sull'emergenza migratoria. Nel contesto politico attuale, le questioni sollevate da Renzi sembrano destinati a rimanere al centro del dibattito pubblico, mettendo sotto esame sia la trasparenza che la riforma istituzionale in Italia.