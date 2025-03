Aosta: Mercoledì 19 marzo modifiche temporanee alla circolazione in via Montagnayes

Per consentire l’esecuzione di lavori di scavo per la posa di condotte del gas metano per conto della società Italgas, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione in via Montagnayes, all’altezza del civico n. 26, in vigore i giorni 19 e 20 marzo dalle ore 8,30 alle ore 17,30:

chiusura alla circolazione pedonale e veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, a eccezione dei mezzi utilizzati dall’impresa che esegue i lavori

brevi chiusure al transito pedonale durante i lavori da parte dell’impresa con istituzione di un corridoio della larghezza di almeno 1m. In alternativa, vige l’obbligo di proseguire lungo il marciapiede sul lato opposto della via interessata ai lavori con la segnalazione degli attraversamenti pedonali più vicini.

Verranno affisse indicazioni per informare i residenti e i conducenti dei mezzi di soccorso in merito al periodo di chiusura della strada e ai percorsi alternativi per raggiungere, rispettivamente, le proprie abitazioni e per gli eventuali interventi di soccorso.

Inoltre, saranno garantiti e salvaguardati gli attraversamenti pedonali, gli accessi agli edifici, ai passi carrabili e alle eventuali attività commerciali presenti nella zona interessata dai lavori.