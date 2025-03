Lazio, 125° anniversario della fondazione: la Regione ospita la società - Foto

(Adnkronos) - La Regione Lazio ha accolto la Società Sportiva Lazio per celebrarne il 125° anniversario della fondazione (FOTOGALLERY). Un evento che ha voluto sottolineare le molteplici anime della Polisportiva, la più grande d’Europa con oltre 80 discipline: da quella più nota del calcio professionistico a quelle praticate quotidianamente nei Palazzetti, nelle piste di atletica, nelle piscine e nei campi di rugby, fino all’escursionismo. È stata una vera e propria festa dello sport e dei suoi valori, all’insegna dei colori biancocelesti, che si è svolta nella sala Tirreno alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del presidente della commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio regionale del Lazio, Mario Luciano Crea, del presidente generale della Società Sportiva Lazio, Antonio Buccioni, del presidente della S.S. Lazio Calcio, Claudio Lotito e del vicepresidente vicario della Società Sportiva Lazio, Federico Eichberg.

La cerimonia è stata aperta da un video celebrativo, ricco di immagini e sequenze in bianco e nero e a colori, realizzato da Rai Teche, che ha ripercorso gli eventi salienti della storia del sodalizio e i maggiori successi conquistati dalle più applaudite atlete e atleti biancocelesti. Momento importante è stato quello della consegna del “Premio Luigi Bigiarelli 2025”, lo speciale riconoscimento con il quale la Società sportiva Lazio intende celebrare coloro che, a vario titolo, abbiano contribuito negli anni a esaltare i valori della Lazialità. ll riconoscimento è andato allo sciabolatore azzurro, già medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024, Enrico Berrè; all’ex capitano della Lazio Pallanuoto, nonché attuale direttore generale della Ss Lazio Nuoto, Claudio Sebastianutti; all’ex canottiere, più volte campione italiano, atleta presente ai Giochi Olimpici di Atene 2004, Piergiorgio Negrini; all’icona del calcio italiano, nonché ex allenatore e presidente della Lazio, Dino Zoff.

Il “Premio Luigi Bigiarelli 2025” è stato conferito, inoltre, al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per aver contribuito ad accompagnare la crescita di tante realtà sportive. L’evento è stato anche occasione per la presentazione del nuovo inno della Polisportiva biancoceleste, “Mille cuori e un’Aquila”, che accompagnerà l’entrata in campo di svariate formazioni biancocelesti negli impegni dei rispettivi Campionati. Il brano è stato ideato e interpretato da Toni Malco, artista che, da sempre, ha legato il proprio nome a componimenti musicali di successo riferiti alla Lazio. È stata inoltre presentata la mostra-evento “E penso a te…”, manifestazione itinerante che, fino al prossimo mese di giugno, attraverso cimeli, memorabilia, fotografie e video farà rivivere le emozioni di 125 anni di storia sportiva. Ex atlete e atleti, testimoni e scrittori saranno a disposizione del pubblico nelle sedi di Sermoneta, Caprarola, Roma (al Campidoglio), Tivoli e Vico nel Lazio.

"La Società Sportiva Lazio - ha spiegato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio - festeggia il 125° anniversario della propria costituzione, essendo nata il nove gennaio del 1900, all’alba del secolo scorso. Questo evento vuole celebrare le tante anime della Polisportiva: da quella più nota del calcio professionistico alle discipline praticate quotidianamente nei Palazzetti, nelle piste di atletica, nelle piscine e nei campi di rugby, fino all’escursionismo.La Regione Lazio è orgogliosa di contare fra le sue eccellenze sportive la società polisportiva più grande e antica d’Europa".

"Quello della Polisportiva Lazio - ha argomentato l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo - è un lungo viaggio arrivato al glorioso traguardo dei 125 anni. Lo abbiamo voluto celebrare nella sede della Regione Lazio, che ancora una volta apre le porte allo sport e a chi ne porta in alto il nome. Vogliamo in tal modo dimostrare la nostra vicinanza a chi, come la Società Sportiva Lazio, si impegna ogni giorno attivamente per la promozione dello sport e dei suoi valori".

"Il nostro obiettivo è far diventare a tutti i livelli lo sport una scuola di vita, che non smette mai d'insegnare nuove regole. Vogliamo promuovere lo sport come veicolo di inclusione sociale e aggregazione", ha sottolineato il presidente della V Commissione consiliare Sport, Luciano Crea.