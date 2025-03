Vivi la magia di Euroflora con 50&Più Valle d'Aosta: Un viaggio imperdibile tra fiori e bellezza!

4 maggio si prospetta un'occasione imperdibile per gli amanti dei fiori e della natura. 50&Più Valle d'Aosta organizza un viaggio esclusivo a Euroflora, la rinomata esposizione florovivaistica che si terrà a Genova. Un evento straordinario, che ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta Italia e non solo, grazie alla sua capacità di unire bellezza, arte e natura in un'esperienza unica. Il viaggio partirà da Aosta alle 7 del mattino e il rientro da Genova è previsto per le 16. La cifra di 45 euro a persona copre sia il viaggio che l'ingresso all'evento, rendendo questa proposta davvero vantaggiosa.

"Euroflora rappresenta una straordinaria vetrina della bellezza della natura, un'opportunità imperdibile per chi vuole scoprire le ultime novità nel mondo della floricoltura e immergersi in un'atmosfera incantevole", afferma Giacomo Aloisi, presidente di 50&Più Valle d'Aosta. Il viaggio è esclusivamente riservato ai soci dell'associazione, un’opportunità speciale che consente di vivere un’esperienza all'insegna della bellezza e della convivialità, ma anche di approfondire le proprie conoscenze in ambito botanico e paesaggistico.

Euroflora non è solo una fiera, è una vera e propria celebrazione della flora, dove espositori da tutto il mondo mostrano le loro piante più pregiate, le ultime tendenze in tema di giardinaggio e paesaggistica, e dove ogni angolo offre sorprese e meraviglie da scoprire. Passeggiando tra le sue aree tematiche, i visitatori possono perdersi tra composizioni spettacolari, installazioni artistiche e giardini incantevoli, mentre respirano l’aria profumata di fiori e piante provenienti da ogni angolo del globo.

"Vogliamo offrire ai nostri soci non solo un viaggio, ma un'esperienza che stimoli la curiosità, il piacere di scoprire e il desiderio di portare a casa nuove idee e ispirazioni per i propri spazi verdi," continua Giacomo Aloisi (nella foto). Questo viaggio è pensato per chi ama stare a contatto con la natura, per chi cerca nuovi spunti per il proprio giardino, ma anche per chi semplicemente vuole trascorrere una giornata all'insegna della bellezza e del relax.

Il costo di 45 euro include sia il viaggio in autobus che l’ingresso a Euroflora, un pacchetto completo che garantisce una giornata senza pensieri, in cui gli unici impegni saranno quelli di godersi lo spettacolo della natura e di esplorare le meraviglie della fiera. Per partecipare è necessario essere soci di 50&Più Valle d'Aosta e confermare la propria adesione entro il 10 maggio. È possibile farlo facilmente contattando il numero 349 976 7264, anche tramite WhatsApp, per avere tutte le informazioni necessarie e prenotare il proprio posto.

Non perdere questa occasione unica di scoprire Euroflora, uno degli eventi più attesi nel panorama florovivaistico europeo, in compagnia di un gruppo di appassionati e soci di 50&Più Valle d'Aosta. Un viaggio che promette di essere non solo un’opportunità di apprendimento, ma anche una giornata di svago e piacere, per arricchire la propria passione per il verde e la bellezza naturale.