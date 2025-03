Melodie di Unità: Celebrazione della Giornata dell'Inno, della Costituzione e della Bandiera

Un’occasione imperdibile per riflettere sull'identità nazionale e sulla storia che ci unisce, approfondendo il significato profondo che questi simboli rivestono per il nostro popolo. Il tema scelto per quest’edizione, “Inni nazionali e identità di un popolo: dal Canto degli Italiani all’Inno alla gioia, passando per Montagnes Valdôtaines”, è un viaggio emozionante attraverso la musica e le note che hanno segnato la nostra storia.

Il convegno, promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale in collaborazione con la Fondation Emile Chanoux e con la sezione valdostana dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Ancri), si preannuncia come un evento di grande valore culturale e istituzionale. A fare gli onori di casa saranno Luca Tonino, presidente dell’Assemblea, e Marco Gheller, presidente della Fondation Chanoux, che daranno il via a una serie di interventi volti a sottolineare il legame tra musica, simboli nazionali e identità collettiva.

Un ospite di rilievo sarà Umberto d’Ottavio, deputato della Repubblica nella XVII legislatura e promotore della legge che ha sancito il riconoscimento ufficiale dell'Inno Nazionale, il Canto degli Italiani, come simbolo unificante della nostra identità nazionale. La sua testimonianza sarà un’occasione per ripercorrere il lungo cammino che ha portato all’affermazione dell'Inno Nazionale, che non è solo una melodia, ma una voce che risuona nei cuori degli italiani, nei momenti di unione e di celebrazione.

A rendere ancora più speciale questo incontro sarà la presenza del Maestro Fulvio Creux, direttore della Banda della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano, che con la sua esperienza e competenza saprà accompagnarci nella comprensione del valore della musica militare e civile nel rafforzare i legami tra le istituzioni e i cittadini. Con lui, una rappresentanza della Banda Musicale di Aosta, simbolo della tradizione musicale valdostana, che contribuirà a rendere ancora più tangibile il legame tra la nostra terra e la musica che ci rappresenta.

Questa giornata, che celebra i simboli che ci uniscono come nazione, offre l’opportunità di riflettere sull'importanza della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, che non sono solo elementi formali, ma rappresentano i valori fondamentali della nostra Repubblica, quei principi di libertà, giustizia e solidarietà che ogni giorno ci ricordano la nostra appartenenza a una comunità che guarda al futuro, senza dimenticare il passato.

Un momento speciale per ricordare quanto questi simboli siano il riflesso di un popolo che, pur nelle sue diversità, trova nella cultura, nella storia e nella musica un punto di incontro. Un’occasione unica per riflettere sul nostro cammino, per celebrare la nostra identità e per guardare con fiducia al futuro. Non mancate!