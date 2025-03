Conte “Con von der Leyen verso un’economia di guerra”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Von der Leyen parla di economia di guerra, Meloni ci porta in un'economia di guerra volendo cambiare nome al piano 'RearmEù e prendendoci così in giro". Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Strasburgo insieme ad altri deputati e senatori pentastellati per contestare il piano Rerm Europe proposto dalla Commissione europea. Conte insieme agli esponenti M5S ha protestato davanti la sede del Parlamento europeo con uno striscione che recitava "Basta soldi per le armi"."Con questa protesta vogliamo portare alle Istituzioni europee lanetta contrarietà dei cittadini al piano RearmEu che prevede unostanziamento fino a 30 miliardi per l'industria bellica da partedell'Italia: un salasso che porterà con l'ok di Giorgia Meloni edi tutto il suo governo a ulteriori taglia a sanità, istruzione,welfare e investimenti per le imprese". Durante il punto stampa,Conte ha inoltre affermato che "tra Meloni e Giorgetti si trattadi un gioco delle parti" e che l'ipotesi dell'InvestEu, ilprogramma per il rilancio degli investimenti privati nell'Ue, "non esiste".-foto Ipa Agency -(ITALPRESS).