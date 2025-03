Ferme opposition Uv à la réforme du régime contractuel des médecins généralistes

Union Valdôtaine, dans une prise de position sans ambiguïté, a exprimé son opposition farouche à la modification du régime contractuel des médecins généralistes, qui les ferait passer de conventionnés à dépendants des services sanitaires régionaux. Cette proposition soulève non seulement des préoccupations de nature professionnelle, mais aussi des questions plus larges concernant l'autonomie des médecins et le service de santé public en Vallée d'Aoste.

La Commission santé de l'Union Valdôtaine, en collaboration avec les représentants du mouvement au Gouvernement et au Conseil régional, a clairement indiqué que cette réforme remet en cause les fondements du système de santé actuel et les conditions de travail des praticiens. "Nous sommes fermement convaincus que cette modification ne peut être acceptée", a déclaré l'Union Valdôtaine, commentant la situation. "Les médecins généralistes ont un rôle fondamental dans le maintien de la qualité du service sanitaire, et les transformer en simples employés des structures publiques régionaux serait une erreur majeure, tant pour la profession que pour les patients."

Selon l'Union Valdôtaine, la dépendance des médecins aux services sanitaires régionaux porterait atteinte à leur indépendance professionnelle et à la relation de confiance qu'ils ont avec leurs patients. "Les médecins généralistes ne peuvent pas être considérés comme des exécutants d’un modèle bureaucratique et centralisé qui cherche à uniformiser à tout prix un système de santé déjà fragilisé", a ajouté la Commission santé. "Cette réforme, loin de garantir un meilleur service aux citoyens, risque d'aggraver la situation en limitant l'accessibilité des soins et en créant un climat de méfiance dans le milieu médical."

L'Union Valdôtaine ne se contente pas de critiquer cette réforme, elle réclame des mesures concrètes pour garantir que cette éventualité ne se concrétisera pas. "Nous devons mettre en place toutes les mesures nécessaires pour éviter que cette modification du régime contractuel ne voie le jour. L'autonomie des médecins et la qualité des soins ne peuvent pas être sacrifiées sur l’autel de réformes mal pensées et imposées sans concertation", a insisté l'Union.

Ce qui est en jeu, selon l'Union, va bien au-delà des questions contractuelles. "Il s'agit de l'avenir de notre système de santé et de la confiance des citoyens dans leurs soignants", a déclaré un des membres de la Commission santé. "Si ce projet est mis en œuvre, nous assistons à un affaiblissement de l'autonomie des professionnels de santé, et à une centralisation excessive du pouvoir au détriment de la flexibilité et de la qualité du service. Nous n’accepterons pas cette dérive."

La bataille pour préserver un système de santé autonome et décentralisé devient donc un enjeu politique majeur en Vallée d'Aoste. L'Union Valdôtaine, fidèle à ses principes d'autonomie régionale, a déjà annoncé qu'elle poursuivra sa mobilisation dans les prochains mois. "Nous continuerons à défendre ce modèle de santé fondé sur l'indépendance professionnelle et la proximité avec les citoyens, et nous ne laisserons pas cette réforme dangereuse compromettre l'avenir de notre région", a conclu l'Union Valdôtaine dans son communiqué.

Cette prise de position marque un nouveau tournant dans le débat politique local sur la gestion des services publics, avec une Union Valdôtaine prête à mener la résistance face à ce qu’elle considère comme une tentative de centralisation excessive et une remise en cause des principes d'autonomie régionale.